CHP'nin milli projeler alerjisi!: Durduracağız yatırımcıların önünü keseceğiz

Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul hazımsızlığı: Durduracağız yatırımcıların önünü keseceğiz
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul hazımsızlığı sürüyor. İktidara geldiklerinde projeyi durduracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Projede bulunan şirketlerin paralarını ödemeyeceğiz. Yatırım yapmalarını engelleyeceğiz. Parayı yatırdığınız an zarar göreceksiniz" sözleriyle yatırımcıları tehdit etti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul Projesi'ni iktidara geldiklerinde durduracaklarını belirterek, Türkiye'de yatırım yapacak ülkeleri tehdit etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
"PARALARINI ÖDEMEYECEĞİZ"
Kanal İstanbul Projesi hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul Projesi'ni durduracaklarını ve projede bulunan şirketlerin paraları ödemeyeceklerini söyledi.
"PARANIZI YATIRDIĞINIZ AN ZARAR EDERSİNİZ"
Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul projesini durduracağız. Şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Türkiye'de yatırım yapmalarının önünü keseceğiz. Ne demek Kanal İstanbul? Parayı yatırdığınız an zarar edeceksiniz. Türkiye'nin ne kazancı olacak bu projeden? Stratejik olarak ne kazancı olacak?" ifadelerini kullandı.
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