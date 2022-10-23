Kılıçdaroğlu'nun 'fabrika' yalanını vatandaş çürüttü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta gerçekleşen Belediye Başkanları Çalıştayı'nın açılışında konuştu. Kılıçdaroğlu, "85 milyon yurttaşımız var. 85 milyona sesleniyorum. Allah aşkına son 20 yılda AK Parti hükümetinin yaptığı bir tek fabrika söylesinler. Bir fabrika yok" dedi.

BİR GÜNDE 40 FABRİKA

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Ali Güneş adlı Twitter kullanıcısı, dünya genelinde yatırımların durma noktasına geldiği pandemi döneminde dahi, bir günde 4 milyar TL'lik yatırımla 4 bin kişiye istihdam sağlayan 40 fabrikanın açıldığını belgeleyen haberle Kılıçdaroğlu'nun yalanını çürüttü.

ALGI OPERASYONU PEŞİNDESİNİZ

Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Oghuz_Khan: Kılıçdaroğlu az önce yine "20 yılda yaptığınız tek bir fabrika var mı" diye sordu. İnanılır şey değil. Resmen farklı bir evrende yaşıyorlar. 2002'de Türkiye'de 192 OSB'de 11.395 işletme varken şu an 332 OSB'de 55.562 işletme var. TOGG fabrikasının açılışına da bir hafta var!

Ahmet Kocabi: Her ilin organize sanayi bölgelerini gezersen kurulan fabrikaları da görürsün. Ama işinize gelmiyor.

Hasan Alagöz: Kemal sen görmeyecek kadar kör isen vatandaş ne yapsın. Konuşacak icraatlarınız olmadığı için sabah akşam yalan ve algı peşindesiniz.

OSB SAYISI 336'YA ÇIKTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geçtiğimiz haziran ayında Bilişim Vadisi'nde düzenlenen zirvede yaptığı açıklamada, "Hâlâ 'AK Parti döneminde Türkiye'de fabrika açılmadı' diyebiliyor. 2002 yılında çoğu yapım aşamasında olan ve ülkemizin belli illerine toplanmış 192 OSB'miz vardı. Biz yaptığımız devasa yatırımlarla hem eksikleri tamamladık hem de bu sayıyı 336'ya çıkardık" demişti. Bakan Varank, Kılıçadroğlu'nun fabrika yalanını ağustos ayında uydu görüntüleriyle de çürütmüştü.