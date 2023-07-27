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27 Temmuz 2023 Perşembe 18:43:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 18:43:00

Kılıçdaroğlu'nun 'evladım' dediği İmamoğlu'ndan yeni perde! "Toplum, CHP'de değişim istiyor"

Kaynak: AA

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14 Mayıs seçimlerinden önce Kılıçdaroğlu'nun 'evladım' diyerek paylaşımlarda bulunduğu İmamoğlu, yaşanan seçim hezimetinden sonra CHP içindeki koltuk savaşında yeni safhaya geçti. Toplumun CHP'de değişim istediğini belirten İmamoğlu, "Halk, değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor." ifadelerini kullandı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor." dedi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

4 Temmuz'da "CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, İktidar için değişim" konusunda vatandaşların görüş ve önerilerini almak için bir internet sitesi oluşturduklarını dile getiren İmamoğlu, "Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan 'İktidar İçin Değişim' sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, internet sitesine gelen öneri ve yorumların belirginleştiği konulara ilişkin de şunları aktardı:

"Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor. Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor. Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor. Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini talep ediyor. İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor. Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor."

Etiketler : chp imamoğlu imamoğlu chp kılıçdaroğlu
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