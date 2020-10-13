Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' isteğine Bahçeli'den net yanıt

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Kılıçdaroğlu'nun erken seçim için çağrıda bulunmasının ardından Bahçeli partisinin grup toplantısında bu çağrıya çok sert yanıt verdi.

Bahçeli, "CHP Genel Başkaın'nın seçim istediği sipariştir, hezeyandır. Kaçış sendromu yaşayan Kılıçdaroğlu erken seçime karşı olduğunu söylüyordu. Kim aklına girdi, kimin dolduruşuna girdi." dedi.

KİM AKLINA GİRDİ, KİMLER NE VAADETTİ?

CHP Genel Başkaın'nın seçim istediği sipariştir, hezeyandır. Kaçış sendromu yaşayan Kılıçdaroğlu erken seçime karşı olduğunu söylüyordu. Kim aklına girdi, kimin dolduruşuna girdi. Sayın Kılıçdaroğlu, ülkemi ve milletimi canımdan aziz biliyorum. Senden ve zihniyetinden hiç hazzetmiyorum. seçime gidip ne yapacaksın, nereye ulaşacaksın, kimler ne vaadetti. Osman Kavala'ya duyduğun sempatinin altında Sorosçuların desteğini mi almak. Biz sahibinin sesini merak ediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu sen kim Kapalı Maraş'a yabancısın, sana bakıp bakıp üzülüyorum. Hep çalışmadığın yerden sorularla karşılaşıyorsun. Söz gümüşse sükut altındır, sus da kazan. Her şeyin vakti var, beklemesini bil. Davetsiz gelen döşeksiz oturur. Seçim derdine düşme. Bizim görüşümüz açıktır, değişmemiştir. MHP, seçimlerin zamanında yapılmasından, 2023 yılı Haziran ayında yapılmasında kararldır. Erken seçim boşuna nefes israfıdır. 2023'te adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, “Ülke yönetilmiyor. Bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmektir. Bunu kime söylüyorum? Sayın Bahçeli’ye söylüyorum. Bu ülkeyi seviyorsan, çık kardeşim yarın sabah, de ki ‘Yeter artık’. Türkiye’yi seçime götür” dedi.