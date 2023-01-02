Kılıçdaroğlu'nun danışmanından "özerklik" itirafı... CHP'nin planını anlattı
Kaynak: Sabah
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı terör örgütü PKK destekçisi Nuşirevan Elçi, bir röportaj sırasında skandal ifadeler kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürdistan'dan rahatsız olmadığını ifade eden Elçi, "Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozet takarak kadrosuna kattığı ve hukuk ve siyasi işler başdanışmanı yaptığı Nuşirevan Elçi, 'özerklik' itirafında bulundu.
CHP'NİN "ÖZERKLİK" PLANINI ANLATTI
Daha önce terör örgütü PKK'ya ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek paylaşımları ortaya çıkan Nuşirevan Elçi bu kez bir röportaj sırasında "özerklik" itirafında bulundu.
CHP Genel Merkezi'nde bir röportaj veren Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerklik olduğunu söyledi.
"BUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR ZATEN"
Elçi kendisine yöneltilen, "CHP'nin şu an Kürt hakları konusundan ne tür bir projesi bulunuyor? Yani programında Kürtlerin haklarının verilmesi konusunda nasıl bir programı var?" sorusuna verdiği şu yanıtla CHP'nin planını itiraf etti.
"Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı."
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