VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Karaismailoğlu duyurdu... Bursa'ya hızlı tren geliyor
İmzalar resmen atılıyor... Türkiye komşuya doğalgaz satacak
Kılıçdaroğlu'nun danışmanından "özerklik" itirafı...
Borsa İstanbul rekor tazeledi... Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Seçim tarihi öne alınacak mı? Ömer Çelik açıkladı
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: 2022'de ihracatçılarımızın sergilediği performans takdire şayandır
Milli Saraylar, 2022'de ziyaretçi sayısını iki katına çıkardı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni 2022'de 13 milyon 635 bin 229 kişi ziyaret etti
Diyarbakır anneleri evlatları için nöbette
Yakın zamanda açılması planlanan Kocaeli Şehir Hastanesi basına tanıtıldı
Milli platformlar ASELSAN ile görünmez oluyor
ATO Başkanı Baran: İhracatta 250 milyar dolarlık eşiği aşmamız hem reel hem de psikolojik olarak öne...
"Bazıları laf üretirken biz iş üretme ve hizmet etme yolunda yürüyüşümüzü sürdürmeye devam ediyoruz"
Bülent Yondemir: Türk üreticiler pazarlarını arttırmaya devam ediyor
Tolga Andaç: Markalı konut projeleri büyük fırsat sunuyor
Rusya: Ukrayna saldırısında 63 Rus askeri öldü
Platin Global 100 Ödülleri sahiplerini buldu
New York'ta insan cesetleri gübreye dönüştürülebilecek
Bursa'da 9 zincir market şubesi mühürlendi
10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
TSB Başkanı Atilla Benli'den "sigorta dolandırıcılığına dikkat" uyarısı
Burundi'nin Bujumbura şehrinde kolera salgını ilan edildi
Başkan Erdoğan, Antalya'da 82 projenin toplu açılışını yapacak
İstanbul Havalimanı 2022'de Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
02 Ocak 2023 Pazartesi 21:38:00 - Güncelleme:02 Ocak 2023 Pazartesi 21:38:00

Kılıçdaroğlu'nun danışmanından "özerklik" itirafı... CHP'nin planını anlattı

Kaynak: Sabah

ABONE OL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı terör örgütü PKK destekçisi Nuşirevan Elçi, bir röportaj sırasında skandal ifadeler kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürdistan'dan rahatsız olmadığını ifade eden Elçi, "Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozet takarak kadrosuna kattığı ve hukuk ve siyasi işler başdanışmanı yaptığı Nuşirevan Elçi, 'özerklik' itirafında bulundu.

CHP'NİN "ÖZERKLİK" PLANINI ANLATTI

Daha önce terör örgütü PKK'ya ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek paylaşımları ortaya çıkan Nuşirevan Elçi bu kez bir röportaj sırasında "özerklik" itirafında bulundu.

CHP Genel Merkezi'nde bir röportaj veren Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerklik olduğunu söyledi.

"BUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR ZATEN"

Elçi kendisine yöneltilen, "CHP'nin şu an Kürt hakları konusundan ne tür bir projesi bulunuyor? Yani programında Kürtlerin haklarının verilmesi konusunda nasıl bir programı var?" sorusuna verdiği şu yanıtla CHP'nin planını itiraf etti.

"Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı."

Etiketler : CHP kemal kılıçdaroğlu nuşirevan elçi
Telefonun başında bekledi

Telefonun başında bekledi
Dizi seti okul gibi

Dizi seti okul gibi
Rolü için kilo aldı

Rolü için kilo aldı
13 Ocak'ta dijitalde

13 Ocak'ta dijitalde
Nişantaşı'nda terör estirdi

Nişantaşı'nda terör estirdi
Biletler sokak hayvanlarına

Biletler sokak hayvanlarına
Mardin'de aşkın ilk karesi

Mardin'de aşkın ilk karesi
Hadise'yi gizlemem

Hadise'yi gizlemem
‘Çocuk' gibiler

‘Çocuk' gibiler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX