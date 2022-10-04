Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na sert çıkış

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamasına ilişkin, "CHP, başörtüsü ve inanç özgürlüğüyle alakalı sicilini temize çekmek istiyor. Bir seçim hamlesi ama bu, CHP'nin başörtüsü özgürlüğüyle alakalı yakın geçmişte AYM'ye iptal için gittiğini unutturmaya yetmez." değerlendirmesinde bulundu.

Yanık, "Anaokulu desteğimiz ilk kez olacak. Bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacağız. Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli." dedi.