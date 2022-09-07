Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına Akşener'den yanıt

Uzlaşma sağlanırsa aday olabileceğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'nun davetiyle altı genel başkanın bir masa etrafında toplandığını dile getiren Akşener, "Bu konuda hiçbir konuşma olmadı" dedi.

"HİÇBİR KONUŞMA OLMADI"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir televizyon programında gündeme dair soruları cevapladı. Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilişkin "Bu masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi bana teklif ederlerse hazırım, onur duyarım. ama bu noktada hiçbir konuşma olmadı" ifadelerini kullandı.

"PARLAMENTER SİSTEMDE ANLAŞTIK"

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun davetiyle altı genel başkanın bir masa etrafında toplandığını dile getiren Akşener, "Kılıçdaroğlu bu altılı masadan bir cumhurbaşkanı adayı çıkmasını istedi. Bu altılı masanın içinde diğer arkadaşlarımızın Millet İttifakı'nın içinde yer alıp almayacağını göreceğiz. Ama parlamenter sistemde anlaştık" dedi.

"TEKLİF GELİRSE HAZIRIM"

Akşener, altılı masadaki tüm liderlerin aday olma hakkının olduğunu söyleyerek tek aday üzerinden yürütülmesi gerektiğini deklare ettiklerinin altını çizdi. İYİ Parti lideri ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilişkin olarak şunları kaydetti: Bu masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi bana teklif ederlerse hazırım, onur duyarım. Ama bu noktada hiçbir konuşma olmadı.