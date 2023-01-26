Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto: İYİ Parti onaylamayacak

Yİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemeyeceklerini belirtti

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını her fırsatta veto ettiğini ifade eden İYİ Parti kanadından, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını konuşacağı toplantı öncesi dikkat çeken açıklama geldi. Gazeteci Nagehan Alçı ile röportaj yapan İYİ Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, İYİ Parti'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemediğini belirtti.

'SOKAKTA İTİRAZ VAR'

İYİ Partili Paçacı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin, "Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz...' Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz. Bu itiraz var" ifadelerini kullandı.

'İYİ PARTİ ONAYLAMAYACAK'

Kılıçdaroğlu'nun adaylık noktasında ısrarını sürdürmesi halinde Paçacı, parti olarak kendi adaylarını çıkarabileceklerini ifade etti. Paçacı, "İYİ Parti bu konuya itirazını kayda geçirmiş olur. Ondan sonra iki ihtimal var, ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir. İkincisinin olmas ihtimali var. Bu durumda altılı Masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir. 2. tura kalanı destekleyin diyebilir. Parti yetkili kurulları şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak" dedi.