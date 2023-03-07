Kılıçdaroğlu'nun adaylığı FETÖ'cüleri sevindirdi

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı FETÖ'cüleri de sevindirdi: Hakan Şükür'den 'hayırlı olsun' mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı, firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü de mutlu etti.
Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olduğunun duyurulmasının ardından FETÖ'cüler de büyük bir mutluluk yaşadı.
Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından bir bölüme yer vererek, "Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Halil İbrahim Sofrasına." dedi.
Şükür, sözlerinin devamında "İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt edilmeyeceği 85 milyon insanımızın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu, hayırlı ve yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.
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