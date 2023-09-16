Kılıçdaroğlu'ndan terör elebaşını öven Yanardağ'a bir destek daha: Saygılarımı gönderiyorum

Kılıçdaroğlu'ndan terör elebaşını öven Yanardağ'a bir destek daha: Saygılarımı gönderiyorum

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz aylarda bebek katili Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırmış, serbest kalması gerektiğini söylemişti.

ÖCALAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Merdan Yanardağ, "70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" ifadesini kullanmıştı.

SKANDAL AÇIKLAMA SONRASI TUTUKLANDI

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözleri ardından 'Terör örgütü propagandası yapma' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Tele1 genel yayın yönetmeni olan Merdan Yanardağ, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BİR DESTEK AÇIKLAMASI DAHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teröristbaşı Öcalan'ı övmekten geri durmayan Merdan Yanardağ'a desteğini sürdürdü. Katıldığı bir programda konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Yanardağ'dan "aydın" olarak söz etti.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin aydınları, karanlığa karşı mücadele ederlerse her türlü karanlığı yener ve ellerindeki meşale ile toplumu, zihinlerimizi aydınlatır. Aydınların böyle bir sorumluluğu var.

Bu aydınlardan birisi de Merdan Yanardağ'dır. Dolayısıyla, Merdan Yanardağ'a sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum."