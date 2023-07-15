Kılıçdaroğlu'ndan skandal 15 Temmuz mesajı! FETÖ'yü değil devleti suçladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Atatürk Havalimanı'ndaki darbecilere ait tankların arasından geçerek Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun oturduğu eve gitmişti. Geceyi burada geçiren Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimini kahve içerek takip etmesi büyük tepki çekmişti.

PİŞKİN ÇIKIŞI HALA HAFIZALARDA

Söz konusu kareler hala akıllardayken, Kılıçdaroğlu partisinin TBMM'deki grup toplantısında pişkin ifadeler kullanması yeniden gündem oldu. Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı" demişti.

Kılıçdaroğlu ayrıca; 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilenlere verdiği desteği yineledi. Kılıçdaroğlu, "Mahkeme kararı ile beraat edenler hakkında takipsizlik kararı verilenler ya da soruşturma açılmasına dahi gerek duyulmayanların tamamını görevlerine iade edeceğiz. Biraz sabretsinler, az kaldı, geliyor gelmekte olan." ifadelerini kullandı.

'FETÖ' DEMEYE DİLİ VARMADI!

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, Türk milleti sokaklarda FETÖ'cü kalkışmaya karşı direnirken CHP lideri Kılıçdaroğlu tüm yaşananları tankların arasından kaçıp, kahvesini yudumlayarak takip etmişti. Daha önce 15 Temmuz'un "tiyatro" olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 'FETÖ' demeye dili varmadı. 15 Temmuz'un ardından 'FETÖ' ile etkin mücadele için çıkartılan 'OHAL' yasasını 'diktatörlük' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'yü değil devleti suçlaması ise büyük tepki çekti.

Kılıçdaroğlu'nun, 252 kişiyi şehit eden, 2 bin 196 kişiyi yaralayan FETÖ'nün adını anmadığı sosyal medya paylaşımı şu şekilde;

15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıldönümünde, demokrasimize ve milletimize kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize şükranlarımı sunuyorum.

'OHAL' YASASINI DİKTATÖRLÜK OLARAK NİTELENDİRDİ

FETÖ ile etkin mücadele için çıkartılan OHAL yasasını diktatörlük olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, "Aynı menzile yürüyen demokrasi karşıtı yapıların çıkar çatışmasının, ülkemizi 15 Temmuz karanlığına sürüklediğini ve 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL yoluyla Türkiye'yi bir diktatörlük rejimine dönüştürdüğünü asla unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.