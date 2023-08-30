Kılıçdaroğlu'ndan seçim yenilgisi itirafı: "Partiyi dağıtacak kadar sert!"
Kaynak: aksam.com.tr
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu büyük hezimet yaşadıkları 14-28 Mayıs seçimleri hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu yenilgi sonrası üzerlerinde ağır bir baskının oluştuğunu belirtirken, bu baskının partiyi dağıtacak kadar sert bir şekilde yaşandığını söyledi.
Koalisyonda seçim hezimetinin ardından tartışmalar şiddetli bir şekilde sürüyor.
CHP'de 'değişim' söylemlerinin gölgesi altında devam eden kriz, eleştirileri yenilgiyi kabul etmeyen Kılıçdaroğlu etrafında topluyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı açıklamalarda seçim hezimetini kabullenmemişti.
Bu kez Kılıçdaroğlu'ndan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.
Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarının ardından üzerlerinde ağır bir baskının oluştuğunu belirtirken, bu baskının partiyi dağıtacak kadar sert bir şekilde yaşandığını itiraf etti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZELEŞTİRİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimden birkaç gün sonra kamuoyu önünde hesap verip ve özeleştiri yapmaları gerektiğini belirtirken, "Herkesi bilgilendirici bir değerlendirme yapmamış olmamız bir eksiklik" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN KURULTAY ÇIKIŞI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay'da bir sorun yaşanmayacağını düşündüğünü ifade ederken, "Kurultay'da yönetim açısından bir sorun çıkmaz. CHP'de şu anda il ve ilçe örgütlerinin başındaki arkadaşlarımızın çoğu eski gençlik kollarında çalışanlar. Parti bu şekilde de yenileniyor" dedi.
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