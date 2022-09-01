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Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere ''sınava girmeyin'' provokasyonu
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01 Eylül 2022 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 18:00:00

Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere ''sınava girmeyin'' provokasyonu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 bin Öğretmen Atama Töreni'ndeki konuşmasının ardından, CHP lideri Kılıçdaroğlu öğretmenlere boykot çağrısını yineledi. Kılıçdaroğlu, atama bekleyen öğretmenlere şu sözlerle seslendi: 'Bu sınava girerseniz iflah olmazsınız. Bu sınava girmeyin.' Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuşmasında 'Tüm bu kazanımlar, ülkemizde birilerini rahatsız ediyor. Tek umutlarını milletin ve ülkenin başındaki kara bulutların çoğalmasına bağlayanlar, her müspet adım gibi bunu da içlerine sindiremiyor.' ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20 bin Öğretmen Atama Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada eylem yapan öğretmenlere yönelik yapılan boykot çağrısına tepki gösterdi. Öğretmenlere seslenen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm bu kazanımlar, ülkemizde birilerini rahatsız ediyor. Tek umutlarını milletin ve ülkenin başındaki kara bulutların çoğalmasına bağlayanlar, her müspet adım gibi bunu da içlerine sindiremiyor. Açıkçası öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizin, hatta topyekun eğitim sistemimizin faydasına olan böyle bir meseleyi dahi istismar edenleri görmekten ülkemiz adına hicap duyuyorum. Türkiye'ye dair elle tutulur hiçbir projeleri olmayanların yaptığı boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan, tamamen art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık bu boykotu falan nedir bunlar? Siz, eğitim öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda, caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız? Bize yavrularıyla, yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım, öyle caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil. Ve ben yavrularımıza gerçekten bu tür emeği veren öğretmenlerimizle iftihar ediyorum. Eğitim gibi doğrudan evlatlarımızı ve ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir konuyu gündelik siyasete meze yapmak, bu konu üzerinden öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değildir. Öğretmenlerimizin bu tür fitne teşebbüslerine prim vermeyeceğini biliyorum. 20 bin öğretmenimizin bugün atamasını yaparken, 20 bin öğretmenimizden de özellikle bunları bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenlere yeniden boykot çağrısı yaptı. Sınava giren öğretmenlerin iflah olmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Sınava girmeyin, "

Etiketler : Öğretmenler sınav kemal kılıçtaroğlu
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