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14 Eylül 2023 Perşembe 16:53:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 16:53:00

Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk tepki: İttifak zaten bitti

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamasına ilişkin konuştu. Kılıçdaroğu, "İttifak zaten bitti." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacaklarını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Altılı Masa ile giren partiler umduklarını bulamadı.

Seçimi Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan'ın aday gösterildiği Cumhur İttifakı ezici bir çoğunlukla kazandı.

Koltuk kavgalarının yaşandığı CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı'nda ise seçim sonrası gevşeyen bağlar artık resmen koptu.

"SEÇİMDEN SONRA ZATEN BİTMİŞTİ"

İYİ Parti 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamıştı.

Altılı Masa'daki en büyük ortağının yerel seçim kararına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise ilk tepki geldi.

Dikkat çeken bir açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." ifadelerini kullandı.

Etiketler : altılı masa millet ittifakı Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
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