Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin de desteğiyle 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı olan ve seçimlerde Başkan Erdoğan'a kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu yine aynı bahanelere sığındı.

Büyük eleştirilere rağmen CHP Genel Başkanlığı'nı bırakmayan Kılıçdaroğlu katıldığı bir canlı yayında adaylık konusunda herhangi bir pişmanlığının olmadığını söyledi.

Yenilginin faturasını anket firmalarına yıkan Kılıçdaroğlu, "Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inandık." dedi

GENEL BAŞKANLIKTAN VAZGEÇMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde yenilgiye uğramasının ardından CHP tabanından ve milyonlarca seçmenden "istifa" çağrıları geldi.

Koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu, MYK'da tüm isimlerin istifasını alarak bu isimlerin yerine kendisine yakın isimleri atadı.

Seçimlerde yaşadığı hezimetin ardından CHP'nin kanalı Sözcü TV'deki canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu seçim sürecine ilişkin konuştu.

"PİŞMANLIĞIM YOK"

Kılıçdaroğlu "Yaptıklarımdan herhangi bir pişmanlık duymuyorum. Demokrasiyi savunanları CHP bir araya getirdi ama bunlar konuşulmuyor. Türk siyasetinde önemli bir aşamayı kaydettik. Toplumun her kesimiyle diyalog kurduk. Biz kazanacağımıza inanıyorduk, anketler de böyle söylüyordu. CHP sıradan bir parti değildir, tarihte en zor sınavları veren partidir. CHP Genel Başkanları asla ve asla geri adım atmamıştır. Önce MYK'mızı vekillerimizi topladık. Parti Meclisi'ndeki her bir arkadaşımızı topladık." dedi.

"BÜTÜN ANKETLER KAZANACAĞIMIZI SÖYLÜYORDU"

Kılıçdaroğlu "Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inandık." ifadelerini kullandı.

KURULTAY YEREL SEÇİMLERDEN ÖNCE

Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca "Oturduk sonrasında şu karara vardık, toplumda bir talep var biz de hukuk kuralları çerçevesinde gerekeni yapacağız. Yetkiyi tümüyle partiye bıraktık. Kurultay yerel seçimlerden önce. Benim düşüncem yerel seçimlerden önce genel başkanın seçilmesi ve bitmesi. Bu toplumun yarısı demokrasiden yana oy kullandı. Evet, kazanamadık gayet iyi biliyorum ama bu umutsuz olmamamızı sağladı. İkinci turda yüzde 60-40 olsaydı sonu felaket olan bir seçim olurdu." diye konuştu.

"AĞIR BİR YENİLGİ ALMADIK" DEDİ

"Ortaya çıkan tabloyu ağır yenilgi olarak kabul etmek doğru değil." diyen Kılıçdaroğlu "Kırsaldaki insana ayda 500 lira verdiğinizde zaten köyde harcayacak yeri yok" ifadeleriyle oy alamadığı vatandaşları küçümser ifadeler kullandı.

GENEL BAŞKAN ADAYLIĞINA KAÇAMAK CEVAP!

Kurultayda aday olacak mısınız? sorusuna karşı bir süre sessiz kalan Kılıçdaroğlu "Aday olup olmamanın hiç önemi yok" şeklinde cevap verdi. Hiçbir delegeden kendisi için oy istemeyeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu şunları da söyledi: Kurultay, yerel seçimlerden önce bir an önce yapılmalı. CHP Genel Başkanları için adaylık önce gelmez. İlk önceliğimiz ülkemiz, sonra partimizdir. Sonra Genel Başkanlık gelir. 'Biz nerede kaybettik?' bu soruya yanıt verilmesi lazım, bunu da değerlendirdik. Ortaya çıkan tabloyu ağır bir yenilgi tablosu olarak kabul etmeyi doğru bulmam, sizin de etmenizi bulmam. Kazanamadık doğru ama bunu toplumun önüne ağır bir yenilgi olarak koymak toplumu umutsuzluğa sevk eder