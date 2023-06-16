Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'işine bak'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün gerçekleştirdikleri görüşmenin detayları belli olmaya başladı. Edindiğim bilgiye göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na "Sen kendi işine bak, senin işin İstanbul" dedi. Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel Tesisleri'nde önceki gün yapılan toplantı, bir anlamda Kılıçdaroğlu'nun had bildirmesi oldu. CHP'li üst düzey yöneticilerle yaptığım görüşmelerden aldığım izlenim bu. İmamoğlu, değişim talebini yineledi. Kılıçdaroğlu da bunun üzerine özetle "Seçim sonuçları, partideki değişimle ilgili bir çalışma yap, önce sen İstanbul'u al. Sen kendi işine bak, senin işin İstanbul, gerisi kolay" dedi.

İNCE GİBİ OLMAYACAĞIM

CHP'li kaynaklar, İmamoğlu'nun görüşmeden sonra yakın çevresine "Muharrem İnce gibi olmayacağım. Kılıdaroğlu'nun karşısına çıkıp imza toplamam" dediğini de ileri sürdü. CHP'li yöneticiler ilginç bir tespit de yaptılar. Buna göre, Kılıçdaroğlu, kurultayda kimi partideki ikinci adam konumuna getirirse, yerine getireceği isim de o olacak. Bu anlamda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Delege yapısı da dikkate alındığında "Ne İmamoğlu'nun ne de Özgür Özel'in kazanma şansı var" deniyor. Konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu, kurultay kavgalarına meydan vermeden, gemiyi sağlam limana çıkarmayı hedefliyor. Yerel seçimlerden alınacak sonuçlara göre de ya devam diyecek ya da veliahtını işaret edecek.

İHALEYE FESAT DAVASI BAŞLADI

Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 'ihaleye fesat karıştırdığı' iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına başlandı. Mahkeme savunmasını yapan 6 sanığın 'vareste' tutulmalarına İmamoğlu'nun ise gelecek celse hazır edilmesine karar verdi. Ayrıca, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na kamu zararı olup olmadığı konusunda müzekkere yazılmasına hükmetti. 7 yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu'nun yargılandığı dava 30 Kasım'a ertelendi.

DANIŞMANLARININ GÖREVİNE SON VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu değiştirmesinin ardından dün de danışmanların görevine son verdi. Partiden "4 Haziran 2023 öncesi atanan Danışman ve Başdanışmanların görevleri 14 Haziran 2023 itibarıyla sonlandırılmıştır"açıklaması yapıldı. Görevden alınanlar arasında Kılıçdaroğlu'nun telekonferansla danıştığı Jeremy Rifkin'in de olduğu öğrenildi. AK Partili Mustafa Varank, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek "Ne oldu, zoom bağlantısı mı koptu" diye paylaşım yaptı.

TEPKİLER ÜZERİNE İSTİFA KARARI ALDI

Seçim sürecinde AK Parti seçmenine hakaret eden Melek Mosso, tepkilere rağmen Süleymanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Tekirdağ Kiraz Festivali'ne davet edildi ve konser verdi. Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Mosso ile birlikte sahneye çıkarak poz vermesinin ardından tepkiler daha da büyüdü. Bunun üzerine Ankara'ya çağırılan Yüksel'in yaptığı istişareler sonucu AK Parti'ye zarar vermemek için istifa kararı aldığı öğrenildi. Yüksel'in yerine Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar'ın getirilmesi bekleniyor.