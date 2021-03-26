Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye savunma: Niye eleştireyim?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'HDP'yi niye eleştirmiyorsunuz?' sorusuna 'Neden eleştireyim. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. İttifakı bozmaya çalışıyorlar' cevabını verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. CHP'nin HDP ile ilgili eleştiri yapmamasına dair soruya; "Muhalefetle neden uğraşayım onlara neden dokunayım iktidar değiller" diyerek HDP'yi korudu.
HDP ile ittifakın bozulmasını istemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de kendisine yöneltilen 'HDP'yi niye eleştirmiyorsunuz?' sorusuna 'Neden eleştireyim. Onlar hükümet mi? Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. İttifakı bozmaya çalışıyorlar' cevabını verdi.
- Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye savunma: Niye eleştireyim?
- Hrant Dink davasında karar açıklanıyor
- Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak, kar ve fırtına...
- Bakan Soylu duyurdu: Soruşturma başlatıldı
- Bakan Koca: Salgın mayıs veya haziran sonunda kontrol altına alınabilir
- AB Liderler Zirvesi bildirisinde 'Türkiye ile iş birliği' vurgusu