Kılıçdaroğlu'na tepki... "Seccadeye ayakkabı ile basılması büyük saygısızlık"

Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır Valiliğinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun seccade üstündeki pozuna ilişkin, "Seccadeye ayakkabıyla basılması saygısızlıktır. Bu zihniyet CHP zihniyetinin ta kendisidir." açıklamasında bulundu.

Bozdağ, "Belli ki bilinçaltı henüz hakimiyetini yitirmemiş durumda. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu'nu kınadığımı buradan ifade etmek isterim. Bazıları "Mücahid Kılıçdaroğlu" diyor. Seccadeye ayaklarıyla basan bir mücahide şahit olduk." dedi.

Ayrıntılar geliyor...