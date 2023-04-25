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25 Nisan 2023 Salı 07:54:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 07:54:00

Kılıçdaroğlu'na 'Samsat' yanıtı! "Beş yıldır evimizde mutluyuz"

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Samsat'ta 6 yıl önceki depremin ardından ev yapılmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu'nu, o evlerde yaşayanlar yalanladı. Murat Kurum, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman Samsat ile ilgili sözlerine görüntülerle cevap verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kılıçdaroğlu'nun Samsat'ta afet konutlarının yapılmadığı yönündeki iddialarına, resmî sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak yanıt verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Adıyaman Samsat'ta 2017 ve 2018 yıllarında art arda yaşanan iki depremin ardından yapılan afet konutlarına ilişkin resmî sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yapılmadı' dediği evlerde güvenle oturan Samsatlılar." diyerek yayımladığı video da Samsat'lıların kalıcı afet konutlarındaki yaşamını paylaştı.

Bakan Kurum'un yayımladığı videoda, Bakanlık bünyesinde Adıyaman Samsat'ta depremler sonra inşa edilen afet konutları anlatıldı. Konutlarında yaşamlarını sürdüren afetzedeler, depremler sonrasında evlerine hiçbir şey olmadığını ifade ederek, "Evlerimizden memnunuz. Güzel evlerimiz, kullanışlı. Gönlüm rahat, içim rahat. Daha güvende hissediyorum" dedi.

HER ŞEYİMİZ DÖRT DÖRTLÜK

Videoda yer alan vatandaşlar şu ifadeleri kullandı:

"Bizim evlerimiz güzel. Biz evlerimizi seviyoruz. Doğalgazımız var, her şeyimiz dört dörtlük. Evlerimiz şehrin yapısına, şehrin coğrafi dokusuna da uygun. Depreme dayanıklı evler yapıldı. Tek katlı yapıldı. Artık insan korkmuyor yani. Adıyaman depreminden sonra biz bu evleri güvenli olduğunun farkına baya vardık zaten. 4 tane deprem oldu, çok şükür bir şey olmadı. Şu anda çok güzel evlerde oturuyoruz. Evlerimiz çok güzel, depreme dayanıklı, kendimizi güvenli hissediyoruz."

Etiketler : Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Doğalgaz Bakan Kurum
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