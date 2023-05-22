VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ankara merkezli 5 ilde terör örgütlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var
Ceylan'ın feci sonu! 8 kez bıçaklayıp boğazını kesti
Alman devlet kanalında Başkan Erdoğan'a övgüler
Terör elebaşlarından Kılıçdaroğlu çağrısı
Mansur yalan!
"Salih Müslim'le, Kemal Kılıçdaroğlu yapışık ikizdir"
22 Mayıs 2023 Pazartesi 07:41:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 07:41:00

Kılıçdaroğlu'na masa ortaklarından soğuk duş! Dağılma emareleri gelmeye başladı

Kaynak: Sabah

ABONE OL

14 Mayıs'taki ilk seçimde umutları tükenen Millet İttifakı'ndan dağılma emareleri gelmeye başladı. Yüzde 1 oyu dahi olmayan DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin vekil adaylarını CHP listelerine ekleyerek 37 koltuk ikram eden Kılıçdaroğlu, masa ortaklarından beklediği desteği göremedi. İşte detaylar...

Millet İttifakı'ndan dağılma emareleri gelmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 5 puan fark yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tedirginlikle süreci izlerken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 16 Mayıs'ta nispet yaparcasına vekilleriyle fotoğraf paylaştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6 gün sessizliğe gömülürken, CHP'den 3 vekil koparan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise şırdancıda ortaya çıktı. Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Anayasa değişikliği konusunda Cumhur İttifakı ile çalışabiliriz" çıkışı şok etkisi yarattı.

Seçim hezimeti sonrası liderlerden gelen paylaşımlar ve açıklamalar, ittifak içindeki kopukluğu bir kez daha gündeme getirdi.

14 Mayıs yenilgisinden yalnızca 2 gün sonra Twitter hesabı üzerinden vekilleriyle fotoğraf paylaşan Davutoğlu, "İlk grup toplantımız" ifadelerini kullandı.

CHP seçmeninin büyük tepkisi üzerine Davutoğlu paylaşımını silmek zorunda kaldı.

MOTİVASYONU KAYBETTİLER

Kılıçdaroğlu sayesinde Meclis'te 3 koltuk kapan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ise önceki gün bir şırdancıda fotoğrafı ortaya çıktı.

Uysal'ın burada 3 vekiliyle kutlama yaptığı öne sürüldü. Hezimetin ardından 6 gün boyunca sessizliğe gömülen Akşener de dikkatleri üzerine çekti.

Tepkiler üzerine önceki gün zoraki olarak bir basın açıklaması yapan ve Kılıçdaroğlu'na destek mesajı veren Akşener'in 6 günlük sessizliği, 2-6 Mart krizine ilişkin örtülü bir mesaj olarak değerlendirildi.

BABACAN'DAN "CUMHUR İTTİFAKI" ÇIKIŞI

7'li koalisyondaki son sürpriz hamle ise Babacan'dan geldi.

Önceki gün katıldığı bir canlı yayında anayasa değişikliğine ilişkin Millet İttifakı adına çarpıcı sözler sarf eden Babacan, "Cumhur İttifakı herhangi bir noktada anayasa değişikliğiyle alakalı gelin beraber çalışalım derse, çalışmaya hazırız. Biz onlara da gelin beraber çalışalım deriz" ifadeleriyle yeni bir senaryoyu gündeme getirdi.

Etiketler : DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Babacan Cumhur İttifakı
"Sürpriz bir teklifti"

"Sürpriz bir teklifti"
Yüz Yıllık Mucize'nin Efe'si

Yüz Yıllık Mucize'nin Efe'si
"Anneler Günü'nü kutlamadım"

"Anneler Günü'nü kutlamadım"
Babamın boşluğunu Tatlıses'le doldurdum

Babamın boşluğunu Tatlıses'le doldurdum
Hünel'e sahnesinde Kayseri altını

Hünel'e sahnesinde Kayseri altını
Bahriyeli Engin

Bahriyeli Engin
Hoşçakal Patron

Hoşçakal Patron
Heyecanlandıran takipleşme

Heyecanlandıran takipleşme
Kendini şanslı görüyor

Kendini şanslı görüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX