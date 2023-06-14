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Gruptaki ilk soru neden kaybettin?
14 Haziran 2023 Çarşamba 09:03:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 09:03:00

Kılıçdaroğlu'na CHP Grubu'ndan ilk soru: Neden kaybettin?

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Kılıçdaroğlu, CHP'nin Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına başlarken, salondan ‘neden kaybettin' sorusu geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, kürsüdeki konuşmasına başlarken salondan bir kişi 'neden kaybettin' diye sordu. Kılıçdaroğlu değişme ve yenilenme mesajları verdiği konuşmasında şunları söyledi:

SEÇİM ARTIK GERİDE KALDI

"Bir değişim yapacaktık, ülkemize demokrasiyi getirecektik. Beklediğimizi alamadık açıkça ifade etmek gerekirse kazanamadık. Kalemi eline alıp da önyargı ile hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan onurlu gazetecilik yapan bütün gazetecilere saygım vardır. Karalılıkla yolumuza devam edeceğiz. İnsanlık tarihi zulüm ile zalime karşı mücadele tarihidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Benim CHP kültüründen aldığım en büyük derslerden birisi budur. Biz CHP'liler olarak neden diyoruz bu ülkenin temel taşıyız diye? İşte bunun için. Bir seçim dönemini geçirdik. Artısı ile eksisi ile elbette ki oturup değerlendireceğiz. Değişimin önünü sonuna kadar açacağım.'

İSTİFA SORUSUNA KARŞI 'HANGİ KANALDANSIN' DEDİ

Kılıçdaroğlu grup toplantısının ardından Meclis'te bir basın mensubunun kendisine 'İstifa edecek misiniz' diye sorması üzerine de 'Hangi kanaldan geliyorsunuz' diye yanıt verdi.

İMAMOĞLU'YLA ANKARA'DA BİR ARAYA GELECEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'ya gidiyor. İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. CHP'de MYK değiştirilmiş, İmamoğlu da bunun üzerine "Değişim kurul, heyet değişimiyle olmaz. Toplumun istediği değişime kulağını kapatarak olmaz" açıklamasını yapmıştı.

Etiketler : chp kemal kılıçdaroğlu tbmm grup toplantısı
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