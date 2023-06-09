Kılıçdaroğlu'na ait 28 fezleke çıktı

Cumhurbaşkanlığı'nca yapılacak ayıklamanın ardından seçilemeyen milletvekillerinin dosyaları Adalet Bakanlığı aracılığıyla adliyelere gönderilecek. Fezlekeler içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na ait hakaret, tehdit ve iftira başta olmak üzere birçok iddiadan fezlekenin olduğu ortaya çıktı.

Yeniden seçilip dokunulmazlığı devam eden milletvekillerinin dosyaları için hiçbir işlem yapılmadan Meclis'e geri verilecek.

KILIÇDAROĞLU'NUN FEZLEKELERİ

2 bin 2 dosyadan 28'i CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait. Bu dosyalardan 13'ünde "Cumhurbaşkanı'na hakaret", 3'ünde ise "Cumhurbaşkanı'na tehdit ve iftira" suçlaması bulunuyor.

Kılıçdaroğlu ile ilgili diğer fezlekelerde, "İftira, tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övmek, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret, terör örgütü propagandası" iddiaları yer alıyor.