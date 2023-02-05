Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' şoku
Kaynak: AKŞAM GAZETESİ
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu etkinlikte aday olmasını istemeyen liseli genci partililer dövdü.
İstanbul'da partisinin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Geleceği Kur Gençlik Festivali'ne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salonda konuşma yaparken beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Altılı Masa'nın cumhurbaşkanlığı için adayı olmak isteyen ancak başta İP olmak üzere masanın ortaklarından yeterince destek alamayan Kılıçdaroğlu konuşurken salonda bulunan liseli Ömer Faruk Berber adlı genç, 'aday olma' diye bağırdı. Salon bir anda buz kesti. Genç yanında bulunan partililer tarafın susturulmaya çalışıldı, sonrasında ise sert müdahaleye maruz kaldı. Darp edilen protestocu genç salondan yaka paça dışarı atıldı.
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Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesi CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.
Bir kişinin CHP Genel Merkezi önünde elinde "Kılıçdaroğlu aday olma" pankartıyla fotoğrafını alıntılayan Killik, "Birilerinin eline pankart tutuşturup, genel merkeze gönderenler fazla şaşırmasın, sabrımızı taşırmasınlar. CHP gençliği yüzbinlerle ölçülmez. Buradayız, Genel Başkanımızın yanındayız" diye yazdı.
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