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12 Eylül 2023 Salı 09:15:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 09:15:00

Kılıçdaroğlu, Yunanistan'a malzeme oldu! CHP ile alay ettiler

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 100. yaşını Rum terör örgütü EOKA'nın fotoğrafıyla kutladığı paylaşım Yunanistan'da gündem oldu. Yunan medyasında “EOKA isyanları, CHP'nin videosunda yer aldı” ifadeleri kullanıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin 100'üncü yılı için hazırlanan videoda Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını kullanması tepki çekti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Biliyoruz ki umut, halkın egemenliği... Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yaşı kutlu olsun!" diye paylaştığı videoda, EOKA'lı teröristlerin yer alması Yunanistan'da da gündem oldu.

'EOKA İSYANLARI VİDEODA'

Yunanistan'da yayın yapan ANT1 televizyonu, "EOKA isyanları, Türk partisinin 100'üncü yılını gösteren videoda" ifadeleriyle videoyu haberleştirdi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi merkezli Sigma da CHP'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan videoda EOKA'dan görüntülerin kullanıldığını aktardı.

CHP İLE ALAY ETTİLER

CHP'nin paylaşımı Yunan sosyal medya hesaplarında da gündemin ilk sıralarına oturdu. Bir sosyal medya yayıncısı, konuyla ilgili "Kılıçdaroğlu'nun hiçbir zaman cumhurbaşkanı olamayacak olması tesadüf değil" ifadesini kullandı. Söz konusu paylaşımın altında ise Yunanlıların Kılıçdaroğlu ile alay ettiği görüldü. Kılıçdaroğlu, gelen tepkilere rağmen videoyu savunarak "Orada EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir. Biz bu devleti kuran bir gelenekten geliyoruz. Bunlar CHP'yi bilmiyorlar ve karalamaya çalışıyorlar. Fotoğraf üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz" demişti.

AKŞAM dünkü baskısında CHP'nin ayıbını sayfasına taşımıştı.

BİR FOTOĞRAF SKANDALI DA YAVAŞ'TAN

Kılıçdaroğlu'nun EOKA'cı katillerin fotoğrafını kullanmasının ardından bir skandal paylaşımda CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş, yeni eğitim-öğretim yılı için kullandığı görselde İngiltere'de okula giden çocuklarını fotoğrafını paylaştı. Yavaş'ın, İngiltere'de çekildiği ve stock sitesinden alınan görseli kullandığı anlaşıldı. Yavaş'ın paylaşımına AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan tepki geldi. Özcan, "Mansur Yavaş eline geçen her fırsatta İngiltere'ye gidiyor. Ama ayağının dibindeki TEKNOFEST'e gelmiyor. Yeni eğitim yılını Atatürk'ün çocukları ile değil Churchill'ın çocukları ile kutluyor" dedi.

Etiketler : chp kemal kılıçdaroğlu eoka yunanistan mansur yavaş
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