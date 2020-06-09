CHP'den çirkin algı operasyonu! Kılıçdaroğlu yine Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etti
Kaynak: AA
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz The Times gazetesine verdiği mülakatta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ekonomisi hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Kendisine bakmadan halkın oylarıyla başa gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "diktatör" iftirasını atan Kılıçdaroğlu, seçimlerden önce Erdoğan'ın seçmeni kandırdığını da iddia etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi İngiliz The Times gazetesine şikayet etti. Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
Ekonomide kaynakların savurganca kullandığını da öne süren Kılıçdaroğlu, vergilerin nereye ne kadar harcandığının bilinmediğini de iddia etti.
CHP'Lİ BELEDİYELERİN REZALETLERİ UNUTULMADI
CHP'li belediyeler, koronavirüsle mücadele döneminde halka yardım etmek bir yana, yaptığı paylaşımlar ve sözde yardımlarla büyük tepki toplamıştı. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu 90 liraya mal olacak yardım paketinin ücretini 150 lira olarak belirlemişti.
HALKIN VERGİLERİYLE SÖZCÜ DAĞITTILAR
Öte yandan, Kızılay'ın yaptığı yardımları küçümseyen CHP'nin belediyeleri, halka ekmek yerine gazete dağıtarak büyük bir skandala imza atmıştı. Hatırlanacağı üzere, salgınla mücadelenin en üst seviyede olduğu dönemde CHP'li belediyeler yurt genelinde halkın vergileriyle alınan resmi belediye araçlarını kullanarak Sözcü Gazetesi dağıtmıştı.
CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEMİŞTİ
Kılıçdaroğlu halka yardım ulaştırdıklarını iddia ederken, CHP'li 11 belediyenin çözüm bulamayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istemesine dair haberler de medyaya yansımıştı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da aralarında olduğu 11 belediye başkanı, koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan ekonomik daralma, düşen gelirler ve yapılması gereken hizmetlerin bütçeler üzerine getirdiği yüke ilişkin bir toplantı gerçekleştirmiş, çözüm bulamayınca Belediyeler Birliği'nen Başkan Erdoğan'la toplantı organize edilmesini talep etmişti.
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