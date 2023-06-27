Kılıçdaroğlu yine bildiğimiz gibi... Teröristbaşını öven Yanardağ'a sahip çıktı
Seçimlerde terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak kuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teröristbaşı ve bebek katili Abdullah Öcalan hakkında skandal açıklamalarda bulunan ve tutuklanan fondaş gazeteci Merdan Yanardağ'a sahip çıktı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, Yanardağ'ın serbest bırakılmasını istedi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına sosyal medyada binlerce kullanıcı tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teröristbaşı ve bebek katili Öcalan'a canlı yayında övgü dolu sözler sarf eden ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Merdan Yanardağ'ın serbest bırakılmasını istedi.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen fondaş gazeteci Merdan Yanardağ, teröristbaşı Öcalan hakkında skandal ifadeler kullandı.
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözleri ardından 'Terör örgütü propagandası yapma' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan CHP yandaşı Tele1 Genel Yayın Yönetmeni olan Merdan Yanardağ, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
YANARDAĞ'A SAHİP ÇIKTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teröristbaşını öven yanardağ'a sahip çıkarak serbest bırakılmasını istedi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Binlerce kullanıcı, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tepki gösterdi.
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