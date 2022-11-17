Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu açılışını yapmıştı... “Ekmek üretiyor” denilen o fabrika görüntülendi

4 ay önce Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun açılışını yaptığı halk ekmek fabrikasının içindeki görüntülere 24 TV ulaştı.

İstanbul'da 110 milyon avro yatırım yapılan Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın çalışmadığı ortaya çıkmıştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun temmuz ayında açılışını yaptığı fabrikanın içinden görüntülere ilk kez 24 ulaştı.

Görüntülere göre aradan 4 ay geçmesine karşın tesiste halen ekmek üretimi hatta yönetim katında çalışan tek bir kişi yok.

BURASI TOGG FABRİKASI DEĞİL

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şov yaparak açtığı ekmek fabrikası.

İşte "ekmek üretiyor" denilen fabrikanın içinden çekilen ilk görüntüler...

Temmuz ayındaki toplantıda İmamoğlu, açılışı yapılan Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın kendi alanında Türkiye'nin en büyük tesisi olduğunu söyledi. Birlikte ekmek yenildi. Ancak sonrasında fabrikanın çalışmadığı ortaya çıktı.

Üstelik gerçekler gün gibi ortada olduğu halde İBB yönetimi uzun süre bu durumu yalanlamaya çalıştı.

Üstelik muhalefet medyası Togg fabrikası çalışmıyor haberleri yaparken Ahmet İsvan Ekmek Fabrikası'nın çalıştığını ima ediyor, aksi yöndeki haberleri yalanlamaya çalışıyordu.