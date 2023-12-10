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10 Aralık 2023 Pazar 11:15:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 11:15:00

Kılıçdaroğlu ve Akşener temelini atmıştı... CHP'li belediyede skandal! ÇED raporsuz metro

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Sayıştay, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak hazırladığı ‘2022 Yılı Denetim Raporu'nda 3 Ocak 2022'de CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in temelini attığı ‘Mezitli-3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattı'nın ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu'nun olmadığı ortaya çıktı.

Sayıştay, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak hazırladığı; '2022 Yılı Denetim Raporu'nu, kamuoyuyla paylaştı. Raporda; Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında; 3 Ocak 2022'de CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in temelini attığı; 'Mezitli-3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattı'nın, 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu' olmadığı ortaya çıktı.

200 MİLYON TL HARCANMIŞ

Sayıştay'ın raporunda; "Metro hattının inşaat ve elektromekanik sistemlerinin temini, montajı ve işletmeye alınması işine ilişkin, ÇED Raporu alınmadan inşaata başlanıldığı tespit edilmiştir" denildi. Raporda, Kamu İhale Kanunu'nun; ÇED raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için doğal afetlere bağlı acilen ihale edilecek yapım işleri hariç, ÇED olumlu belgesi alınmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı. Öte yandan, Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2022 yılı Eylül ayında metro inşaatında yaptığı inceleme sonrasında; "Üzerinde bulunduğumuz istasyonda yapılan çalışmaların bedeli, 200 milyon TL'dir ve bunları öz kaynak ile ödüyoruz" açıklamasını yapmıştı.

13.4 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyonu kapsayan; 'Mezitli-TCDD Garı Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi'nin ihalesini Ağustos 2021'de, 3 milyar 379 milyon liralık teklifle 'Dillingham Cont. Int., Kiska, Kom İnş. A.Ş.' ortak girişimi kazanmıştı.

Etiketler : mersin büyükşehir belediyesi metro çed meral akşener kemal kılıçdaroğlu chp
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