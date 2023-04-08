Kılıçdaroğlu vaat etti, İYİ Parti yalanladı

Kılıçdaroğlu'nun "ücretsiz deprem konutu" vaadine İYİ Partili Yılmaz'dan, "Uzun vadede toplayacağız" açıklaması geldi.

İYİ Parti ile CHP arasında depremzedelere ücretsiz konut çatlağı çıktı. 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde yapılacak konutların depremzede vatandaşlara ücretsiz teslim edileceğini dile getirmişti. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz ise, evlerin ekonomik yükünün ağır olacağını belirterek, "Bu evlerin maliyeti uzun vadeye yayarak toplayacağız" dedi.

'5 KURUŞ ALMAYACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu, TOKİ konutlarının depremzede vatandaşlara ücretsiz verileceğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu 14 Mart'ta Hatay'da yaptığı açıklamasında, "Bütün vatandaşlarıma sözüm sözdür, herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, konuk olduğu Habertürk'te Kılıçdaroğlu'nu yalanladı. Yılmaz, "Deprem çok büyük bir tahribat yarattı. Can kaybı çok büyük, giden hayat geri gelmiyor. Ekonomik meseleler hallolur. Ama tabii ki ekonomik yükü bunun çok ağır olacağı için bunu zamana yaymamız lazım. vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak zorundayız. Herkes üzerinde kalıcı bir çatı olması lazım. Ama bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez. Dış finansmanla uzun zamana yaymak zorundayız. Bu evlerin maliyetinin vatandaştan kısa sürede alınması zaten mevzu bahis değil. Ama bunu zaten biz uzun vadeye yayarak toplayacağız."

DEPREMZEDE: 10 YIL GEÇSE DE KONUTLARI YAPAMAZLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, salı günü bir dizi açılış gerçekleştirmek için gittiği Sivas'ta esnaf ziyareti gerçekleştirmişti. Ziyarette bir depremzede Kurum'a 1 yıl içerisinde konutların teslim edilip edilmeyeceğini sormuş, Bakan Kurum, "Daha önce yaptık mı, yapmadık mı" demişti. Depremzede de, "Yaptınız. Bak bugün diyorlar ki; o seçilsin bu seçilsin. Eğer bu adamlar seçilmezse ben yemin ediyorum gençliğimi görmeyeyim ki bir depremzede olarak; bu adamlar seçilmezse bir yıl değil 10 yıl geçsin, yine yapamazlar" diye konuşmuştu.