PKK cenazesine katılıp gözyaşı döken Sezgin Tanrıkulu'na arka çıktı

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25 Mayıs 2023 Perşembe 10:24:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 10:24:00

Kılıçdaroğlu terörist cenazelerinde boy gösteren CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na arka çıktı: Teröre karşı birisidir

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Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı yayında, geçtiğimiz yıllarda terörist cenazelerinde boy gösteren CHP vekili Sezgin Tanrıkulu'na arka çıktı. "Terör örgütünün en etkin olduğu dönemlerde terör örgütüne karşı davrandı" diyen Kılıçdaroğlu, "Terör örgütüne karşı çıkan kişidir. Bunu bilmenizi isterim." diye konuştu.

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı yayında, geçtiğimiz yıllarda terörist cenazelerinde boy gösteren CHP vekili Sezgin Tanrıkulu'na arka çıktı. "Terör örgütünün en etkin olduğu dönemlerde terör örgütüne karşı davrandı" diyen Kılıçdaroğlu, "Terör örgütüne karşı çıkan kişidir. Bunu bilmenizi isterim." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV yayınında kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

HDP ve PKK'ya yönelik destek sözleriyle sık sık gündeme gelen CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na ilişkin soruya yanıt veren CHP lideri, skandallara arka çıktı.

"Tanrıkulu, Diyarbakır'da baro başkanlığı yaptı. Terör örgütünün en etkin olduğu dönemlerde terör örgütüne karşı davrandı" diyen Kılıçdaroğlu, "Terör örgütüne karşı çıkan kişidir. Bunu bilmenizi isterim." diye konuştu.

SEZGİN TANRIKULU KİM?

Tanrıkulu, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lara karşıtlığı ve Türk askerine kimyasal silah iftirasına verdiği destekle de tanınıyor.

SİHA'ları her fırsatta karalamaya çalışan ve Türkiye karşıtı paylaşımlar yapan Tanrıkulu, geçtiğimiz aylarda, CHP'nin iktidara gelmesi halinde BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı yargılayacaklarını ima ederek sosyal medyadan skandal bir paylaşıma imza atmıştı.

KİMYASAL SİLAH İFTİRASINA ARKA ÇIKTI

Terör örgütü sözcülüğüne soyunan HDP ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimyasal silah kullanmakla suçlamıştı. Geçmiş dönemde PKK'ya destek yürüyüşlerinde boy gösteren CHP'li Tanrıkulu da bu propagandaya destek vererek Meclis'e soru önergesi vereceğini söylemişti.

TERÖRİST ÖLÜSÜNE DERİN BİR 'AH' ÇEKTİ

Diyarbakır'da kazı çalışmaları sırasında iskeleti bulunan PKK'lı terörist Hakan Arslan'ın kemiklerinin babasına teslim edilmesi CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu duygulandırmıştı. Teröristin kemiklerinin babası tarafından taşındığı fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Tanrıkulu, "Aah ahh" ifadelerini kullanmıştı.

PKK CENAZESİNE KATILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ile birlikte Aynel Arab'da öldürülen terör örgütü PKK/PYD üyesi teröristlerin cenazesine katılıp gözyaşı döken Tanrıkulu, Türkiye Cumhuriyeti devletini 'bebek katili' ilan ederek kime karşı cephe aldığını bir kez daha gözler önüne sermişti. Ancak teröristlerin annesiyle birlikte şehit ettiği 11 aylık bebek için 'kınıyorum' diyen Tanrıkulu, PKK'nın adını anmamıştı.

Etiketler : Yedili Masa HDP PKK Kemal Kılıçdaroğlu
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