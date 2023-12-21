Kılıçdaroğlu, tazminat ödeyecek... Başkan Erdoğan Gazze'li yetimlere bağışladı
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 65 bin TL'lik manevi tazminatı Gazzeli yetimler için Kızılay'a bağışladı.
Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 65 bin TL'lik manevi tazminatı Gazzeli yetimler için Kızılay'a bağışladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazanıldığını duyurdu. Avukat Aydın, tazminatın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere KIZILAY'a bağışlandığını açıkladı.
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