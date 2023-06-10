Kılıçdaroğlu seçim faturasını 'yiğitlerine' kesti! Hezimetten Yavaş ve İmamoğlu da sorumlu
Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaoğlu, faturayı 'yiğitlerim' dediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na kesti. Kılıçdaroğlu, iki büyükşehir belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sisteme katıldıklarını belirterek, "Mitinglere katıldılar mı? Katıldılar. Beraber yaptık mı? Beraber yaptık. Çalışmalar yürüdü mü? Çalışmalar yürüdü" diyerek seçim hezimetinde İmamoğlu ve Yavaş'ın da payının olduğunu vurguladı.
14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimler sonrası CHP içerisinde iç hesaplaşma ve tepkiler devam ediyor. Yenilgi sonrası istifa çağrıları alan ve tüm bunlara kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin faturasını 'yiğitlerim' dediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kesti.
FATURAYI YİĞİTLERİNE KESTİ
Seçimlerde yaşadığı hezimetin ardından CHP'nin kanalı Sözcü TV'deki canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu seçim sürecine ilişkin konuştu.
Kılıçdaroğlu, iki büyükşehir belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sisteme katıldıklarını belirterek, "Mitinglere katıldılar mı? Katıldılar. Beraber yaptık mı? Beraber yaptık" seçim hezimetinde İmamoğlu ve Yavaş'ın da payının olduğunu vurguladı.
Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
İki büyükşehir başkanımızda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sisteme katıldılar mı? Katıldılar. Mitinglere katıldılar mı? Katıldılar. Beraber yaptık mı? Yaptık. Çalışmalar yürüdü mü? Çalışmalar yürüdü. Eğer onlar olmasaydı biz kaybetseydik belki dediğinizin haklı gerekçesi olabilirdi. Ama onlar vardı zaten.
KILIÇDAROĞLU "YİĞİTLERİM" DEMİŞTİ
Kılıçdaroğlu, seçimlerden hemen önce İmamoğlu ve Yavaş ile birlikte çektiği videoda, ikili için "Yiğitlerim" ifadelerini kullanmış ve projelerini anlatmıştı.
- TKP/ML-TİKKO terör örgütüne yönelik operasyon çerçevesinde 7 şüpheli gözaltına alındı
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti
- Batman'da PKK-KCK-PYD-YPG terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik operasyon
- Bakan Koca'dan, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin açıklama
- AK Parti'den tramvay kazası yaralılarına ziyaret
- Şırnak'ta terör operasyonu: 2 tutuklama