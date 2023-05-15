Kılıçdaroğlu sandıkta beklediğini bulamadı! Gerginliği yüzüne yansıdı

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirleyeceği seçim için sandıklara akın etti. Tarihin en çok katılım sağlanan seçimlerinden biri olurken sandıkların kapanmasıyla birlikte oy oranları gelmeye başladı.

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde açılan sandık oranlarına ilişkin kısa bir açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmada gergin olduğu görülürken soru almaması da dikkatlerden kaçmadı.