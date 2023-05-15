Kılıçdaroğlu sandıkta beklediğini bulamadı! Gerginliği yüzüne yansıdı
Kaynak: Akşam
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu açılan sandık oranlarına ilişkin yaptığı açıklamada gergin olduğu görülürken konuşma sonrası soru da almaması dikkatlerden kaçmadı.
Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirleyeceği seçim için sandıklara akın etti. Tarihin en çok katılım sağlanan seçimlerinden biri olurken sandıkların kapanmasıyla birlikte oy oranları gelmeye başladı.
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde açılan sandık oranlarına ilişkin kısa bir açıklamada bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmada gergin olduğu görülürken soru almaması da dikkatlerden kaçmadı.
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