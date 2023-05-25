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25 Mayıs 2023 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 16:00:00

Kılıçdaroğlu Sağlık Bakanlığı'nın SMA uygulamasını vaat etti! Bakan Koca'dan yanıt: Biz onu zaten yapıyoruz

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu programda SMA hastalarıyla ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından SMA hastalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, konuk olduğu YouTube kanalında SMA hastalarıyla ilgili vaatlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yanıt verdi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

Kemal Bey, biz onu zaten yapıyoruz. Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, konuk olduğu bir Youtube kanalının programında SMA hastaları konusuna da değindi. Şüphesiz, SMA konusundaki her hassasiyet takdir edilesidir, ama vaadi Bakanlığımızın çoktan hayata geçmiş, yerleşmiş bir uygulamasını hayata geçirme vaadiydi.

Evlilik öncesi çiftlere SMA taraması programı 2021'de başladı. Tarama programları başlatılırken Sağlık Bakanlığı kapsamlı hazırlıklar yaptı. Sn. Kılıçdaroğlu'unun, SMA konusundaki bu gelişmeleri izlemediği veya bile bile böyle beyanlarda bulunduğu düşünebilir. Yoksa hâlihazırdaki uygulamayı niçin vaat etsin?

"SMA HASTASI HİÇBİR EVLADIMIZ TEDAVİSİZ BIRAKILMAMAKTADIR"

Bütçe görüşmeleri sırasında, 24 Kasım 2022 tarihinde yaptığım konuşmada, gelinen noktayı gösteren güncel bilgileri TBMM'de sunmuş, tüm sunumu içeren basılı dokümanı da Mecliste bulunan vekillerimizle paylaşmıştım. Bu dokümanın 220 ila 223 arasındaki sayfaları şimdi tekrar üstünde durulan konulara ayrılmıştı. Partisinin milletvekilleri oradaydı. Konudan habersiz olması hiç mümkün mü?

Sayısal verilerle, bugün gelinen noktayı söyleyelim: 2021 yıl sonundan itibaren 600 Bin çiftin evlilik öncesi SMA taraması, Mayıs 2022'den bu yana yaklaşık 1.5 Milyon yeni doğan bebeğin SMA taraması tamamlanmıştır.

İkinci bir konu var: SMA tedavisinde kullanılan ilaç, tedavi rehberimizde ve geri ödeme kapsamındadır. SMA hastası hiçbir evladımız tedavisiz bırakılmamaktadır.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SMA taraması SMA tedavisi
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