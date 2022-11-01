Kılıçdaroğlu, PKK'yı övene rozet taktı!

CHP'ye katılan ve rozeti Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi'nin terör örgütü PKK'ya destek paylaşımları ortaya çıktı.

Sosyal medyadan PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu paylaşımlar yapan Elçi'nin örgüte desteğini gizlemediği görüldü.

CHP'ye katılım töreninde Elçi şunları söylemişti: "Siyasete girerken belli hedefleri ve amaçları hedef koyarak bu yola girdik. Eksiksiz demokrasiyi getirebilmek için elbirliği ile onları yapabileceğimize inanıyoruz."