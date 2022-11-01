Kılıçdaroğlu, PKK'yı övene rozet taktı!

Rozetini bizzat Kılıçdaroğlu takmıştı: CHP'li yeni isim ağır PKK destekçisi çıktı!
Kaynak: Akşam
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozetini takdim ederek partiye kattığı eski Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi'nin terör örgütü ile ilgili destek paylaşımları ortaya çıktı.
CHP'ye katılan ve rozeti Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi'nin terör örgütü PKK'ya destek paylaşımları ortaya çıktı.
Sosyal medyadan PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu paylaşımlar yapan Elçi'nin örgüte desteğini gizlemediği görüldü.
CHP'ye katılım töreninde Elçi şunları söylemişti: "Siyasete girerken belli hedefleri ve amaçları hedef koyarak bu yola girdik. Eksiksiz demokrasiyi getirebilmek için elbirliği ile onları yapabileceğimize inanıyoruz."
- Bakan Soylu'dan tepki: Uluslararası bir istihbarat oyununa düşmektedir
- Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ti'ye aldı
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Afetlere hazırlıkta gerekli planları el birliğiyle hazırlıyoruz
- Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' diplomasisi
- MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
- Bakan Kurum'dan İlk Evim Projesi müjdesi!