Kılıçdaroğlu 'PKK terör örgütü' diyemedi!

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, bir süredir "terör örgütü PKK" ifadesini kullanmıyor.



Terör örgütü PKK'nın hain saldırıları sonrasında ise sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayınlarken de "terör örgütü PKK" ifadesi yerine "terör örgütü" ifadesini kullanıyor.

Buna gerekçe olarak ise terör örgütü PKK'nın reklamını yapmamak için "PKK" demediğini iddia ediyor.

6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleşmesi sonrasında terör örgütü PKK'dan gelen desteklerin ardından seçim meydanlarında ve ekranlarda da "terör örgütü PKK" ifadesini kullanmadı.

PROPAGANDA YAPMAMAK İÇİN SÖYLEMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir televizyon yayınında ise neden terör örgütü PKK demediği soruldu. Kılıçdaroğlu, gerçekçe olarak örgütün propagandasını yapmamak için telaffuz etmediğini iddia ederek Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde de "terör örgütü PKK" denmediğini iddia etti. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bir terör örgütünün reklamını niye yapıyorsunuz? Propagandasını yapmamak için kullanmıyoruz. Terör örgütü terörünü yapar adının geniş kitleler tarafından duyulması için yapar. Bu benim bir tercihim. Bölücü terör örgütü. Açın Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesine 'bölücü terör örgütü' der. Biz de onu kullanıyoruz."

Kılıçdaroğlu yaptığı bir açıklamada ise terör örgütü YPG'nin için "YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz. Kendi bulunduğu yerde, kendisini ve halkını savunan bir örgüt olarak görürüz" açıklamasında bulunmuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ İÇİN PROPAGANDA HASSASİYETİ GÖZETMEDİ

Oysa PKK adını anmayarak propaganda hassasiyeti gözeten Kılıçdaroğlu'nun ne YPG ne de DEAŞ terör örgütleri için bu hassasiyeti gözetmediği ortaya çıktı. 2016 yılındaki sosyal medya paylaşımlarında "PKK, FETÖ ve IŞİD..." adlarını geçirdiği, ama sonradan terör örgütü PKK ifadesini kullanmamaya başladığı anlaşıldı. Hatta 2017 yılındaki terör örgütü IŞİD (DEAŞ) ile ilgili açıklamalarında ise IŞİD ile ilgili olarak propaganda hassasiyetini gözetmediği sosyal medya hesabındaki açıklamalarında görülüyor.

SOSYAL MEDYADA SEÇİM YATIRIMI OLARAK GÖRÜLDÜ

Sosyal medyada birçok kişi de PKK'ya terör örgütü dememesinin seçim yatırımı olduğunu belirterek tepki gösterdi. Ayrıca Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde de terör örgütünün adının geçmediğini iddia etmesi sonrasında birçok vatandaş bu duruma da tepki gösterdi. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde terör örgütleri PKK, YPG ve DEAŞ'ın adının geçtiğini gösteren görselleri sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nun yalan söylediğini, HDP seçmeninden oy almak için "terör örgütü PKK" ifadesini kullanmaktan kaçındığını iddia etti