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28 Mayıs 2023 Pazar 13:01:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 13:01:00

Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Kaynak: IHA

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Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Arjantin İlkokulunda oyunu kullandı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Ortak Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İkinci tur seçimleri için oyunu kullandı. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Arjantin İlkokuluna gelen Kılıçdaroğlu, 4221 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sandığa gidip oy kullanan bütün yurttaşlarıma teşekkür ederim. Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz, hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz ki bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek."

Kılıçdaroğlu'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

Etiketler : Kılıçdaroğlu Oy Kullanma Seçim
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