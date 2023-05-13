Kılıçdaroğlu medyasında kaset sevinci!

Muharrem İnce'nin FETÖ'nün kaset kumpasıyla adaylıktan çekilmesi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen gazetelerde sevinçle karşılandı. Gazeteler, İnce'nin Kılıçdaroğlu ve destekçilerine yönelik "Seçimi kaybettiklerinde suçu bana atma bahaneleri kalmasın" sözlerine yer vermedi.

HDP/Yeşil Sol destekli Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen yayın organları, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "FETÖ yaptı" diye açıkladığı kaset kumpasından sonra adaylıktan çekilmesini "Kılıçdaroğlu'na yarayacak" ifadesini de kullanarak sevinçle karşıladı. Gazetelerin büyük çoğunluğu, İnce'nin kaset kumpasının "FETÖ işi" olduğuna dair sözlerini birinci sayfalarından duyurmadı.

SÖZCÜ: KILIÇDAROĞLU'NA YARAR

Sözcü gazetesi, "Memleket Partisi lideri Muharrem İnce demokrasi tarihine geçti" üst başlığı ile "İnce Çekildi" manşetini attı.

Sözcü, alt başlığında da, "Günlerdir FETÖ'nün iftira, kumpas ve şantajlarının hedefinde olan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün adaylıktan çekildi. Bu gelişme Millet İttifakı'na yarar" diye yazdı.

Haberin spotunda İnce'ye yönelik kaset kumpasından ve çekilme gerekçesi olarak Millet İttifakı'nı işaret ederek söylediği, "Saraya giden CHP'li, saraydan para aldı, çekilemez' diyenler seçimi kaybettiklerinde bütün suçu bize atacaklar. Bahaneleri kalmasın diye çekiliyorum" ifadesinden söz edilmedi.

KORKUSUZ DANSÖZ OYNATTI!

Sözcü'nün yan gazetesi Korkusuz, birinci sayfaya dansöz fotoğrafı koyarak "Oh oh! İnce çekildi" başlığını attı ve Millet İttifakı'nı işaret ederek, "Erdoğan üzüldü, Millet sevindi" manşetini attı.

Haberin alt başlığında da, "Millet İttifakı seçmeni coştu, Erdoğan 'üzüldüm' dedi" ifadesi yer aldı.

Haberin spotunda ise kaset komplosuna, İnce'nin komplodan FETÖ'yü sorumlu tutmasına ise yer verilmedi.

Manşetin içinde, gazetenin yazarı Memduh Bayraktaroğlu'nun İnce'nin mağduriyetinden 'iktidar beslemesi troller'i sorumlu tutan yazısı yer aldı. Yazının ilk cümlesi ise şöyle: "Siz okurlarımı hiç yanıltmadım!.."

KARAR: 15 MAYIS GÖRÜNDÜ

Karar gazetesi, "Ve İnce iki gün kala çekildi" haberini, "15 Mayıs Fotoğrafı Görüldü" manşetinin yanında verdi. Haberin spotunda, İnce'nin muhalefeti işaret ederek, "Bahaneleri kalmasın, seçimi kaybettiklerinde bütün suçu bize atacaklar" sözlerine yer verildi.

İlk sayfada, İnce'ye yönelik kaset kumpasından söz edilmedi.

BİRGÜN: ULUSLARARASI YANKI

Birgün gazetesi, haberi birinci sayfadan 'İnce çekildi baharlar gelecek' başlığıyla verdi. Haberin spotunda, "İnce'nin kararı muhalefet cephesinde ve uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Erdoğan karara üzüldü" denildi.İlk sayfada, İnce'ye yönelik kaset kumpasından söz edilmedi.

EVRENSEL: ERDOĞAN ÜZÜLDÜ

Evrensel gazetesi, haberi 'İnce adaylıktan çekildi' başlığıyla kısa verirken, "Muhalefetin oylarını böldüğü gerekçesiyle yoğun olarak eleştiriliyordu" ifadesini kullandı. Gazetenin karikatüründe de İnce'nin çekilmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üzdüğü teması işlendi. İlk sayfada, İnce'ye yönelik kaset kumpasından söz edilmedi.

YENİ ASYA'DA TAM SAYFA SİYASET

Kendilerini "Nur Cemaati'inin kolu" olarak niteleyen 'Yeni Asya Grubu'nun gazetesi Yeni Asya ise İnce'nin çekilmesi haberini birinci sayfadan 'yarım sütuna tek satır' olarak en küçük gören gazete oldu.

Millet İttifakı ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen gazete, birinci sayfada spotlu verdiği 10 haberin 6'sını Millet İttifakı genel başkanlarının siyasi haberlerine ayırdı. Sür manşette ise 'Neden Millet İttifakı' adlı kitabın reklamına yer verdi. Gazetenin manşetinde ise Nur Cemaati kurucusu Said Nursi'nin siyasete dair sözleri alıntılanarak, "14 Mayıs seçim sürecine mesaj" yorumu yapıldı. Gazete, manşetin içinde ise "Bazı din alimlerinin Erdoğan'ı desteklediği yolundaki açıklamalar"a karşı, "Din, tarafgirliğe alet edilemez" başlıklı bir eleştiri yer aldı!

Birinci sayfa karikatüründe ise "Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım" ifadesine 'siyaset' eklenerek, "Euzu billahi mineşşeytan ve'ssiyaset" başlığı göze çarptı.

Gazete ayrıca, aynı gün, Muharrem İnce'nin, internet üzerinden yayılan sahte haberler ve kasetler nedeniyle adaylıktan çekilmiş olmasına rağmen; "İnternet kontrolüne fırsat verilmesin" başlıklı bir haber de yayınladı. Haberde, internet üzerinden yayılan sahte haberlere değinilmedi, aksine "internet kontrolünün 14 Mayıs seçimlerini tehdit ettiği" savunuldu!

YENİÇAĞ DA FETÖ'YÜ GİZLEDİ

İyi Parti'nin yayın organı Yeniçağ gazetesi de haberi ilk sayfadan küçük verdi. "İnce adaylıktan çekildi" başlıklı haberin spotunda, "montajlı videolar sonrası cumhurbaşkanı adaylığından çekildi" denilirken, İnce'nin "İtibar suikasti yapılırken savcılar ortaya çıkmadı" eleştirisine yer verildi; İnce'nin kaset komplosundan FETÖ'yü sorumlu tutmasına ve "muhalefet yenilirse beni bahane etmesin" gerekçesine yer verilmedi.

BİLA/HALK TV: İNCE'YE İKTİDARDA YER VERİLEBİLİR

CHP'nin yayın organı Halktv internet sitesi, çekilme kararını "İnce'den tarihi karar" başlığıyla duyurdu. Sitenin baş yazarı Fikret Bila, Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye 'iktidar içinde yer vermesi' ihtimalinden söz etti: "İnce'nin bu kararı isabetli bir karardır. İnce'nin adaylığı CHP tabanını bölecekti. Bu de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işine yarayacaktı. Çekilmeseydi, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesi veya seçimin ikinci tura kalması halinde İnce sorumlu tutulacaktı. İnce çekilme kararıyla hem Kılıçdaroğlu'nun birinci turda seçilme olasılığını artırdı hem de sorumluluktan kurtuldu" diye yazdı. Bila, yazısını, "Belki bundan sonra İnce ve partisinin Millet İttifakı içinde, hatta yeni iktidarda yer almasını sağlayacak koşullar oluşur" diye bitirdi.

