VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İletişim Başkanı Altun'dan, Dünya Mülteciler Günü mesajı
BM'den Tahıl Koridoru'na ilişkin açıklama
FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 29 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tunceli'de kalp krizi geçiren çoban, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi
Somali'den çekilmeye başladılar: 2 bin askerlik çekilme planı bugün başladı
20 Haziran 2023 Salı 20:53:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 20:53:00

Kılıçdaroğlu makamında ağırlamıştı! FETÖ'cülerin Fransa'daki eylemlerine katıldı

Kaynak: Yeni Şafak

ABONE OL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırladığı 15 Temmuz darbe girişimi davasında hüküm giyen ve ardından Yargıtay kararıyla serbest kalan Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, Fransa'da FETÖ'cülerin düzenlediği eylemlere katıldı. Eylem alanından bir video da paylaşan Çetinkaya, yaptığı konuşmada Türkiye'yi karaladı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda Sultanbeyli dosyası kapsamında yargılanan askeri öğrencilere verilen müebbet hapis cezasını bozmuş, kararın ardından darbe girişimine katılan 66 eski askeri öğrenci tahliye edilmişti.

YURT DIŞINA KAÇTILAR

Cezaevinden çıkan isimlerden biri de Taha Furkan Çetinkaya olmuştu. Çetinkaya, annesi Melek Çetinkaya ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırlayıp sarıldığı FETÖ'cü Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya daha sonra yasa dışı yollar kullanarak Yunanistan'a kaçtı. Annesi Melek Çetinkaya ise normal yollarla yurt dışına çıkış yaptı.

FRANSA'DAKİ FETÖ EYLEMİNDE ORTAYA ÇIKTI

Melek Çetinkaya, Fransa'da FETÖ'cülerin gerçekleştirdiği eylemlerde ortaya çıktı. Strazburg'ta AİHM'in önünde örgüte destek için toplanıp eylem yapan gruba katılan Çetinkaya, yaptığı konuşmada Türkiye'yi karaladı.

"FETULLAH GÜLEN'E TERÖRİST DİYEMEM"

Melek Çetinkaya, yaklaşık 4 yıl önce konuk olduğu bir televizyon programında "Ben Fetullah Gülen'i tanımadığım için ben Fetullah Gülen teröristtir diyemiyorum. Benim komşularım oldu cemaatten. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Terörist olduklarını düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : fetö kılıçdaroğlu chp kılıçdaroğlu-fetö
Pınar Deniz: Hayal kurmuyorum, anı yaşıyorum

Pınar Deniz: Hayal kurmuyorum, anı yaşıyorum
Dijitalde zirvede

Dijitalde zirvede
Kilt giydi

Kilt giydi
Tanju Okan'ın hayatı sahnelendi

Tanju Okan'ın hayatı sahnelendi
Emekli komedyen

Emekli komedyen
‘Beyaz Gece' buluşması

‘Beyaz Gece' buluşması
6 Şubat yüreğimizden çıkmayacak

6 Şubat yüreğimizden çıkmayacak
Depremzedelere desteğe devam

Depremzedelere desteğe devam
Tarihi tebrik

Tarihi tebrik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX