Kılıçdaroğlu makamında ağırlamıştı! FETÖ'cülerin Fransa'daki eylemlerine katıldı
Kaynak: Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırladığı 15 Temmuz darbe girişimi davasında hüküm giyen ve ardından Yargıtay kararıyla serbest kalan Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, Fransa'da FETÖ'cülerin düzenlediği eylemlere katıldı. Eylem alanından bir video da paylaşan Çetinkaya, yaptığı konuşmada Türkiye'yi karaladı.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda Sultanbeyli dosyası kapsamında yargılanan askeri öğrencilere verilen müebbet hapis cezasını bozmuş, kararın ardından darbe girişimine katılan 66 eski askeri öğrenci tahliye edilmişti.
YURT DIŞINA KAÇTILAR
Cezaevinden çıkan isimlerden biri de Taha Furkan Çetinkaya olmuştu. Çetinkaya, annesi Melek Çetinkaya ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti.
Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırlayıp sarıldığı FETÖ'cü Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya daha sonra yasa dışı yollar kullanarak Yunanistan'a kaçtı. Annesi Melek Çetinkaya ise normal yollarla yurt dışına çıkış yaptı.
FRANSA'DAKİ FETÖ EYLEMİNDE ORTAYA ÇIKTI
Melek Çetinkaya, Fransa'da FETÖ'cülerin gerçekleştirdiği eylemlerde ortaya çıktı. Strazburg'ta AİHM'in önünde örgüte destek için toplanıp eylem yapan gruba katılan Çetinkaya, yaptığı konuşmada Türkiye'yi karaladı.
"FETULLAH GÜLEN'E TERÖRİST DİYEMEM"
Melek Çetinkaya, yaklaşık 4 yıl önce konuk olduğu bir televizyon programında "Ben Fetullah Gülen'i tanımadığım için ben Fetullah Gülen teröristtir diyemiyorum. Benim komşularım oldu cemaatten. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Terörist olduklarını düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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