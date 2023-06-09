'Kutu kola' kadar oy alamadı... Seçimden önceki konuşması gündem oldu

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09 Haziran 2023 Cuma 23:41:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 23:41:00

Kılıçdaroğlu 'kutu kola' kadar oy alamadı... CHP'li Erdem'in seçimden önceki konuşması gündem oldu

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"Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim" diyerek namus sözü veren, seçimlerin ardından verdiği sözü tutmayarak CHP'nin sosyal medyasının başına getirilen Eren Erdem'in, seçimlerden önce yaptığı açıklamalar tekrar gündeme geldi. CHP'li Erdem, katıldığı bir canlı yayında "Para verip bir araştırma yaptırdım. Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu kola yüzde 48.7 çıktı." şeklinde konuşmuştu. Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yüzde 47,2 oy alarak adeta hezimete uğradı.

14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adeta hezimete uğradı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak kuran 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu, seçimleri kaybetmesinin ardından gelen "istifa" çağrılarına kulak tıkayarak parti yönetimini keyfine göre yeniden oluşturdu.

Seçim gecesi "kazandık", "kazanıyoruz", "öndeyiz" şeklinde paylaşımlar yaparak seçmeni manipüle eden, 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren ve sözünü tutmayan Eren Erdem, sosyal medya yönetiminin başına getirildi.

"KUTU KOLA BİLE ERDOĞAN KARŞISINDA KAZANIYOR"

CHP'li Erdem'in seçimlerden önce yaptığı konuşma, sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

Katıldığı bir canlı yayında yaptırdığı anket hakkında konuşan Erdem, "kutu kolanın" bile Recep Tayyip Erdoğan karşısında kazandığını iddia etti.

Erdem, şöyle konuşmuştu:

"Para verip bir araştırma yaptırdım. Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu kola yüzde 48.7 çıktı."

KUTU KOLA DAHA FAZLA OY ALDI

CHP'li Erdem'in yaptırdığı ankette "kutu kol" yüzde 48,7 oy alırken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu seçimlerin 1. turunda yüzde 44,88; ikinci turunda ise yüzde 47,82 oy aldı.

Etiketler : chp seçim kemal kılıçdaroğlu eren erdem kutu kola istifa
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