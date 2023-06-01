VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Valilik ve Meteoroloji uyardı... Ankara'da fırtına ve sağanak bekleniyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e çağrı... "Somut adım atın"
"Muhalefet sistematik bir şekilde yalanlarla hareket etti"
İtalya'dan Kosova ve Sırbistan arasında diyalog çağrısı
Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmıyor... CHP tüm MYK üyeleri istifa etti!
Kadir Şeker 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
01 Haziran 2023 Perşembe 18:57:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 18:57:00

Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmıyor... CHP tüm MYK üyeleri istifa etti!

ABONE OL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4.5 saat süren toplantının ardından, MYK üyelerinin tamamının istifa ettiği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, 4,5 saat sürdü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirildi ve CHP'nin yol haritası ele alındı.

Etiketler : CHP kemal kılıçdaroğlu myk
Küslük bitti

Küslük bitti
Kendi cenazesine lokma gönderdi

Kendi cenazesine lokma gönderdi
Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı

Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı
Çiçeği beğenilmedi

Çiçeği beğenilmedi
"Çocukları bırakıp tatile çıkacaklar"

"Çocukları bırakıp tatile çıkacaklar"
Her yer aynı Melis

Her yer aynı Melis
Setleri özledi

Setleri özledi
Romantik Kıvanç

Romantik Kıvanç
Disko kralı

Disko kralı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX