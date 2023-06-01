Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmıyor... CHP tüm MYK üyeleri istifa etti!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4.5 saat süren toplantının ardından, MYK üyelerinin tamamının istifa ettiği öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, 4,5 saat sürdü.
Toplantıda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirildi ve CHP'nin yol haritası ele alındı.
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