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07 Haziran 2022 Salı 08:36:00 - Güncelleme:07 Haziran 2022 Salı 08:36:00

Kılıçdaroğlu kendini dayatacak

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CHP liderinin adaylığını kesin bir ifadeyle açıklamaması ve “Saray meraklısı değilim” sözleri, “Çekilecek” yorumlarına neden oldu. Ancak Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan vazgeçmediği, Altılı Masa'yı dağıtmamak için böyle davrandığı ifade ediliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'aday mısın?' sorusuna kaçamak cevap vermesi ve aynı yönde 'kendi mahallesinden' gelen sorular üzerine "Saray meraklısı değiliz" demesi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını doğru bulmayanlar tarafından "çekilecek" şeklinde yorumlandı; ancak bu yorum doğru değil.

Konuyu CHP ve İYİ Parti'li kaynaklarıma sordum, son gelişmelerin işaretlerini aldım.

KILIÇDAROĞLU 'ATINI İTİNİ NALLADI'*

Konuştuğum CHP'li bir yönetici, 'atını, itini nalladı' deyimini kullanarak, "Kemal Bey aday olmak istiyor, her şeyiyle hazırlandı. Ama 'daha fazla diretirsem Altılı Masa dağılır' diye korkuyor. Masayı faal tutmak için böyle davranıyor. Yoksa, Altılı Masa'da Davutoğlu, Babacan'ın kendisine soğuk baktığını biliyor. İYİ Parti ne Kemal Bey'in ne de Mansur Yavaş'ın adaylığına sıcak bakıyor. Zira Yavaş aday gösterilirse, İYİ Parti'nin ve Meral Akşener'in misyonunu üstlenir, onlara gerek kalmaz. Bu yüzden İYİ Parti, İmamoğlu'na daha olumlu bakıyor" dedi.

İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA SOĞUK

İYİ Partili yönetici ise Kılıçdaroğlu'nun "eninde sonunda aday olacağına" kesin gözüyle bakıyor. Kaynağım, "Saray meraklısı olmayabilir ama Köşk'te (Çankaya Köşkü) de yapabilir. Altılı Masa'nın en büyük partisi olarak Kılıçdaroğlu 'adayım' derse, buna karşı çıkmak zor. Ancak diğer 5 genel başkandan destek alamazsa ve yine de adaylıkta diretirse, o zaman her parti ilk turda kendi adayını çıkarır" diye konuştu.

İyi Parti'li yöneticinin sözleri, Akşener'in 'çoklu aday' pahasına bile olsa Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğini gösteriyor, en azından şimdilik...

Akşener bu tutumunda yalnız değil. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, "Altılı masa ortak bir aday belirleyemezse, DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan doğal olarak cumhurbaşkanı adayıdır" demişti.

DIŞARIDAN ADAY OLMAZ

CHP ve İyi Partili kaynaklarıma sorduğum üçüncü soru da şuydu: "Masaya dışarıdan bir ortak aday ismi gelir mi?"

Net bir şekilde 'hayır' cevabı verdiler; "Bu, altı liderden hiçbirinin cumhurbaşkanlığına layık olmadığı anlamına gelir."

ADAYI HDP BELİRLEYECEK

Masanın üstündeki durum bu. Ancak 'masanın altı' da bu durumdan 'cumhurbaşkanı adayı belirleyerek' kazançlı çıkmayı hesaplıyor. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temel, "Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu isimlerini tartışabiliriz" açıklaması yaptı. Daha önce de HDP camiasının önde gelen ismi Ahmet Türk, İmamoğlu için "çift dilli", Kılıçdaroğlu için ise "cesur değil" eleştirisini yapmıştı. Açıklamalara bakılırsa, HDP'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vereceği söylenebilir. Bu durumda, Kılıçdaroğlu, Akşener'i 'HDP desteği' ile ikna etmeye çalışabilir.

(* Atını, itini nalladı: İşe heyecanla sarılmak, hızlı hareket etmek)

Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu akşam 6 lımasa hdp
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