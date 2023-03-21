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21 Mart 2023 Salı 07:55:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 07:55:00

Kılıçdaroğlu Kandil'in talimatlarını içeren "terör belgesini" kabul etti! .

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6'lı koalisyon masasının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile dün yaptığı görüşmede Kandil'in talimatlarını içeren terör belgesini kabul etti.

HDP'yi ziyaret eden 6'lı koalisyon masasının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'in 11 maddelik "Tutum Belgesi" dayatmasının büyük bölümünü kabul etti.

6'lı koalisyon masasının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart'ta planlanan, ancak Şehitler Günü'ne denk düşmesi nedeniyle kamuoyundan yükselecek sert tepkiler gözetilerek ertelenen HDP ziyaretini dün gerçekleştirdi. Görüşmeye iki partinin kurmayları da katıldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmeden sonra Kılıçdaroğlu, bir tarafına Buldan'ı, diğer tarafına da Sancar'ı alarak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun, açıklamasını okurken ellerinin titrediği görüldü.

KILIÇDAROĞLU "TERÖR BELGESİNİ" KABUL ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesinden sonra eli kanlı terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden HDP'lilere kadar arka arkaya mesajlar yayınlanmış ve 11 maddelik "Tutum Belgesini" kabul etmesi halinde aday çıkarmayıp destek sözü verilmişti.

Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklama ile bu dayatmaya boyun eğip terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin koşullarını kabul ettiğini kamuoyuna da ilan etmiş oldu.

6'lı masanın HDP'nin ayağına gönderdiği Kılıçdaroğlu'nun Tutum Belgesi'nin büyük bölümünü kabul eden açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

PKK'LI BELEDİYELERE KAYYUM ATANMAYACAK

Kayyum atanmasını, bunun sürdürülmesini asla doğru bulmuyoruz. Bizim ortak mutabakat metninde kayyum uygulamasının olmaması yer alıyor. Seçimle gelen seçimle gider.

11 MADDELİK TUTUM BELGESİ

Kandil'in 11 maddelik tutum belgesinin terörist başı Abdullah Öcalan'a uygulanan "sözde tecrit" in kaldırılmasından ana dilde eğitime, "bağımsız yargı" başlığı altında Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasından kayyum atanan belediyelere kadar uzun bir talep listesi bulunuyor.

PKK PARTİLERİ KAPATILMAYACAK

Parti kapatmayı zorlaştıracağız. Serbest siyasetin önünün açılması gerekir. Siyaset artık kavga alanı olmamalı.

LGBT MESAJI: Tüm dezavantajlı gruplar (LGBT) için siyaset kurumunun üstüne düşeni yapması lazım. Haklarının elinden alınması gibi bir durum siyasete yakışmaz.

"KÜRT SORUNU" ADI ALTINDA SÜSLÜ KELİMELER

Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir. TBMM'nin varlığı sorunları çözen Meclis olmasından kaynaklanıyor. Kuruluşundan bu yana en temel sorunlar TBMM'de çözüldü. Vatandaşın sağduyusuna güvenerek seçtiği parlamenter ile birlikte var olan sorunları çözmeye talibiz ve çözeceğiz. Bu işin ortası yok. Demokrasiyi ya getireceğiz, ya getireceğiz.

AKADEMİSYEN VE KANAAT ÖNDERİ

Bu ülkenin saygın insanları var. Akademik ve sivil toplum var. Her toplumun kanaat önderleri var. O destekle biz var olan sorunları çözebiliriz.

MECLİS'İ SEÇTİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, görüşme yeri olarak özellikle Meclis'i seçtiklerine dikkat çekerek, "Sayın Başkanı burada ağırlamamızın nedeni Kürt sorunun demokratik çözümünün Parlamento çatısı altında olmasından yana olduğumuzu göstermek amaçlıydı" dedi.

KÜRTÇEYE SAYGI

Herkesin diline saygı göstereceksin. Evet, resmi dilimiz Türkçe, kimsenin bir şey dediği yok zaten ama devlet olarak çifte standart yapamazsınız.

Etiketler : HDP Pervin Buldan TBMM

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