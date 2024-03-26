Kılıçdaroğlu kanadından para kuleleri hakkında İmamoğlu ekibine yalanlama!

CHP'de "para kuleleri" skandalında yeni gelişmeler yaşanıyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alındı.

Keleş, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul il binasını satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklinde ifade verdi.

"24 MİLYON TL'Yİ BANKADAN YOLLADIK"

Gazeteci Nuray Başaran, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer alan Bülent Kuşoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanlığının alınması esnasındaki "para kuleleri" görüntüleriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Kuşoğlu, Başaran'ın kendisine para balyaları hakkında, "Bu binanın (CHP İl Binası) tasarrufunda hiçbir eksiklik yok, tüm kayıtlar var. Kayıtlarda ne varsa odur. Tapudaki değer neyse odur. O da 24 milyon TL'dir. Bunu da banka marifetiyle yolladık. Onlar bir ödeme yapmışlarsa ben bilmiyorum. Parti için açılmış ve toplanmış bir kampanya paramız da bağış hesabımız da yok. Elden bağış bile olsa bu 15 milyon liranın o dönemin en üst limiti olan 50-55 bin liralık makbuzu olmak zorunda. Kaldı ki banka kayıtları da yok." dediğini aktardı.

CANAN KAFTANCIOĞLU DA İFADEYE ÇAĞIRILDI!

Soruşturma kapsamında, Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Şüpheli Braka'nın savcılıkta, "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliği'nde satış sözleşmesi imzaladık." şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da ifadeye çağırılmıştı.