CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRGEV ve ENSAR Vakfı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde kurduğu TÜRKEN Vakfı'na inşaat için gönderilen paralara ilişkin belge diye açıkladığı çıktıların kaynağını duyurdu. Kılıçdaroğlu o verileri internetten bulmuştu.

ÇIKTILAR ABD RESMİ SİTESİNDEN

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gizli para transferleri gibi açıkladığı verilerin ABD'nin resmi kayıtlarına dayandığını itiraf etmek zorunda kaldı. Yani gönderilen paralar da transfer şekli de yasaldı. Ortada gizli saklı bir işlem yoktu.

PARA TRANSFERLERİ YASAL

Kılıçdaroğlu, sadece FETÖ'nün rahatsız olduğu TÜRKEN Vakfı ile ilgili konuşmadı.

Gündeminde HDP'li Selahattin Demirtaş da vardı. Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın ne kadar sevildiğini anlattı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DEMİRTAŞ'A ÖVGÜLER

Bulduğu her fırsatta terör soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'a övgüler dizen Kılıçdaroğlu, güzellemelerine burada da devam etti. CHP lideri şu ifadeleri kullandı: