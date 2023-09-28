14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır bir yenilgi alan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu "değişim" hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin gözü önünde ilçe başkanını fırçaladı.

CHP İLÇE BAŞKANI'NI FIRÇALADI: REZİLLİK

İmamoğlu, Sultangazi'de gerçekleşen temel atma törenine katıldı. Törende konuşma yapan İmamoğlu, fotoğraf çekilmek için beton dökülecek alana geçti.

Burada katılımın azlığından şikayet eden İmamoğlu, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e tepki gösterdi.

"HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL BASIN, MASIN..."

Avseren, İmamoğlu'na "başkanım..." yanıtını verdiği sırada, kulağına basının olduğu uyarısında bulunulan İmamoğlu, "Hiç önemli değil basın, masın" diye konuştu.

İmamoğlu, Avseren'e, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" diyerek serzenişte bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYINI DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, dün akşam Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat'ı destekleme kararı vermişti.