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28 Eylül 2023 Perşembe 07:24:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 07:24:00

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu krizi kameralara yansıdı: Gönülsüz teşkilat

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14-28 Mayıs seçimlerinden sonra büyük hezimete uğrayan CHP'de kriz büyüyor. Değişim tartışmalarının gölgesi altında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat'ı destekleyeceğini açıklayan Kemal Avseren'i fırçaladı. Yaptığı açılışa katılımın azlığından şikayet eden İmamoğlu, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e "Rezillik" diyerek serzenişte bulundu.

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır bir yenilgi alan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu "değişim" hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin gözü önünde ilçe başkanını fırçaladı.

CHP İLÇE BAŞKANI'NI FIRÇALADI: REZİLLİK

İmamoğlu, Sultangazi'de gerçekleşen temel atma törenine katıldı. Törende konuşma yapan İmamoğlu, fotoğraf çekilmek için beton dökülecek alana geçti.

Burada katılımın azlığından şikayet eden İmamoğlu, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e tepki gösterdi.

"HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL BASIN, MASIN..."

Avseren, İmamoğlu'na "başkanım..." yanıtını verdiği sırada, kulağına basının olduğu uyarısında bulunulan İmamoğlu, "Hiç önemli değil basın, masın" diye konuştu.

İmamoğlu, Avseren'e, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" diyerek serzenişte bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYINI DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, dün akşam Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat'ı destekleme kararı vermişti.

Etiketler : kemal kılçdaroğlu ekrem imamoğlu gündem chp
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