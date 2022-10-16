"Açılış var ekmek yok"

CHP'li İBB yönetiminin İstanbul Hadımköy'de 23 Temmuz'da açtığı Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nda 3 aydır üretim yapılmadığı ortaya çıktı.

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "Bu kadar zamandır Halk Ekmek Fabrikası neden ekmek üretmiyor. Hadi üretiyorsanız, ne kadar ekmek dağıttınız. Bu soruları cevaplarsanız iyi olur" ifadesini kullandı.

Türkyılmaz, tesisin projesinin AK Parti dönemine ait olduğunu, 310 milyon lira finansman ayrıldığını, buna rağmen CHP'li İBB yönetiminin fabrikayı üç yılda tamamlayabildiğini de hatırlattı.

23 Temmuz'daki açılışta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kameralar karşısında ekmek bölüşüp yemişti.