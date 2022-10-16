VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Açılış var ekmek yok"
Putin'in teklifi heyecanlandırdı!
Zam senaryosu değişti İşte milyonlarca memur ve emeklinin beklediği haber
Dehşete düşüren görüntü! Kafasına kaldırım taşı ile vurdular
Latin Amerika ülkelerinden Türkiye'ye, maden ocağındaki patlama için taziye mesajı
18 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor!
İşçi ve işverenler dikkat! O ödemeler vergi ve primden muaf olacak
-350 metrede 41 can gitti!
Kadıköy'de 24 katlı rezidanstaki yangının nedeni belli oldu
11 günde 33 bin kişiyle buluştu
Fakir erkekle olmaz
Sessizliği efendiliğinden değil 'sosyal fobi'den olabilir
Prematüre bebeklerde körlük riski olur
Ihlamuru kaynatmayın, demleyin
DİKKAT! Kuvvetli grip salgınları bekleniyor
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 16 Ekim
Miçotakis: Türkiye'ye yardıma hazırız
Ermenistan'dan Bartın'daki maden ocağında ölenler için taziye
Maden şehitlerinin ailelerine ve yaralılara destek ödemesi
Başkan Erdoğan'dan taziye mesajlarına teşekkür
Kadıköy'de çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Maden işçilerinden geriye hatıraları kaldı
Bakan Koca: İlk 4 gün kritik! Yakından takip ediyoruz
Avusturya, Almanya ve Malta'dan maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajı
16 Ekim 2022 Pazar 09:59:00 - Güncelleme:16 Ekim 2022 Pazar 09:59:00

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu açılışta yer almıştı! 3 aydır üretim yapılmadığı ortaya çıktı

ABONE OL

AK Parti döneminde başlatılan ekmek üretim tesisi projesini üç yıl sonra tamamlayabilen CHP'li İBB yönetiminin büyük bir şovla açtığı Hadımköy'deki Halk Ekmek farikası ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

CHP'li İBB yönetiminin İstanbul Hadımköy'de 23 Temmuz'da açtığı Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nda 3 aydır üretim yapılmadığı ortaya çıktı.

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "Bu kadar zamandır Halk Ekmek Fabrikası neden ekmek üretmiyor. Hadi üretiyorsanız, ne kadar ekmek dağıttınız. Bu soruları cevaplarsanız iyi olur" ifadesini kullandı.

Türkyılmaz, tesisin projesinin AK Parti dönemine ait olduğunu, 310 milyon lira finansman ayrıldığını, buna rağmen CHP'li İBB yönetiminin fabrikayı üç yılda tamamlayabildiğini de hatırlattı.

23 Temmuz'daki açılışta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kameralar karşısında ekmek bölüşüp yemişti.

Etiketler : CHP ibb Kemal Kılıçdaroğlu
Hareketli şarkı yazamıyorum

Hareketli şarkı yazamıyorum
Hollywood aksiyonu istiyor

Hollywood aksiyonu istiyor
Çekiştirmeyin kıyafetlerimi!

Çekiştirmeyin kıyafetlerimi!
Tatlıses'ten kızına altın kemer

Tatlıses'ten kızına altın kemer
Hastalık mevsiminde elleri daha sık yıkamalı

Hastalık mevsiminde elleri daha sık yıkamalı
Eşinin yanından ayrılmadı

Eşinin yanından ayrılmadı
Altı yıl sonra yeniden

Altı yıl sonra yeniden
Oturmak sigara içmek kadar zararlı

Oturmak sigara içmek kadar zararlı
Futbolcuyla işim olmaz!

Futbolcuyla işim olmaz!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX