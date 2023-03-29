"Kılıçdaroğlu'nu HDP aday yaptı"

Firari İpekyolu eski Belediye Başkanı Keser, CHP liderinin adaylığını HDP sayesinde aldığını ifade ederek, "Başka adayı desteklemeyeceğimizi söyledik. Kılıçdaroğlu'na adaylığı HDP siyaseti sağladı" dedi.

Seçimlere Yeşil Sol Parti adıyla girmeyi planlayan HDP aday çıkarmayarak Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. HDP'nin paravan partisi ile Fransa'da düzenlediği sözde etkinlikte itiraf niteliğinde açıklamalar yapıldı. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında birden fazla arama kararı bulunan ve yurt dışında firari olan Van İpekyolu eski Belediye Başkanı Veysel Keser, Kılıçdaroğlu için oy istedi. HDP'nin seçimde kilit parti olduğunu söyleyen Keser şöyle konuştu: "Herkes bilsin ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını HDP'nin siyaseti sağladı. Onun dışındaki isimlerin aday olması durumunda desteklemeyeceğini sürekli deklare etti."

Firari Veysel Keser, HDP, paravan partisi Yeşil Sol Parti ile Fransa'da düzenlediği sözde etkinlikte itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı, Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

'BİZİM İÇİN ŞANS'

"Sürekli anketler yapılıyordu. Anket sonucunda da görüldü ki sadece HDP kilit partidir ve HDP'nin destekleyeceği aday üzerinden tek adam rejiminden kurtulunabilir. Bu şansı kaçırmamamız lazım."

KANDİL'DEN VİZE: HDP'NİN ADAY ÇIKARMAMASI ÖNEMLİ

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Hozat, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin konuştu: "HDP'nin tutumunu değerli ve önemli buluyoruz."

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e rağmen HDP ile görüşme gerçekleştirip partinin desteğini aldı. Görüşmeden 2 gün sonra HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve Pervin Buldan, aday çıkarmayacaklarını açıklayarak Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık yaktı. Kılıçdaroğlu'na bir destek de terör yuvası Kandil'den geldi. PKK elebaşlarından Bese Hozat, örgütün kanalında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu: "HDP'nin aday çıkarmama tutumu HDP'nin ilkesel yaklaşımına uygun bir tutumdur. Bu anlamda biz bu tutumu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Bu tutum da seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Sonrasında da çeşitli değerlendirmeler oldu. İleride kime destek vereceklerini de belirttiler. Kürt toplumunun da beklentisi budur."

15 TEMMUZ ÖNCESİ GİBİ...

15 Temmuz darbe girişimi öncesindeki stratejiyi izleyen terör örgütü, seçime kadar eylemsizlik kararı aldıklarını söyledi. Terörist Hozat, "Türkiye çok önemli bir sürece girdi. Bu seçim süreci de Kürdistan toplumu açısından çok önemlidir. Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor. Biz bu eylemsizlik kararını seçim süresince de sürdürme, seçimden sonra yeni bir durum değerlendirmesi kararına ulaştık. Eylemsizlik kararımız seçim boyunca sürecek" dedi.

AĞIRALİOĞU İSTİFA ETTİ

HDP'nin desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, dün önce yarın (bugün) İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşerek istifa edeceğini duyurdu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise Akşener'in Ağıralioğlu ile görüşmeyeceğini açıkladı. Bunun üzerine Ağıralioğlu, istifasını içeren belgeyi sosyal medyadan kamuoyuyla paylaştı. Ağıralioğlu, 29 Mart 2023 tarihli istifasında "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi. Daha önceki açıklamalarında HDP'nin desteğinin ardından 6'lı masaya terörün gölgesinin düştüğünü ifade eden Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemişti.

KILIÇDAROĞLU-İNCE GÖRÜŞMESİ BUGÜN

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bugün görüşecek.