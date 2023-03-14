Kılıçdaroğlu gelecek diye mezarlıkları flamayla süslediler!

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Burada çalışan insanları birbirine düşürmek doğru bir şey değil.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hatay Büyükşehir Belediyesi, mezarlığa Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi bayraklarını asmış. Ankara'dan talimat gelmiş, 'Bayrakları indirin' diye" açıklamasına tepki gösterdi. Soylu, "Her gelindiğinde bir yalan söylemekten de imtina ediyorum ama bizi birbirimize düşüren şeyler söylemesi doğru bir yaklaşım değil. Eğer Kılıçdaroğlu gelecek diye mezarlık büyükşehir flamalarıyla süsleniyorsa bu ayıp bir şeydir" dedi.