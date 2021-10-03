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03 Ekim 2021 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:03 Ekim 2021 Pazar 14:58:00

Kılıçdaroğlu FETÖ'cü hainlerin umudu oldu!

Kaynak: Yeni Şafak

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamudan KHK ile ihraç edilen FETÖ'cülere bir kez daha söz verdi. Kılıçdaroğlu, 'Hiç kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Bir hafta içinde tamamını görevlere iade edeceğiz.' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin adından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kamudan ihraç edilenlere yönelik çalışmalarına hız verdi.

CHP'DEN SÖZ ÜSTÜNE SÖZ

Yeni Şafak'ın haberine göre, KHK'lılarla yaptığı toplantılarda ihraç edilen FETÖ'cülere yeniden yargılama sözü veren CHP'den neredeyse her gün KHK'yla atılanlara söz veriliyor.

BİR HAFTA İÇİNDE İADE

Bolu'da yapılan CHP TBMM Grubu 27'nci Dönem 4'üncü Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında bir haftada KHK'lıları görevlerine iade edeceklerini söyledi.

"HİÇ KİMSE MERAK ETMESİN"

Kılıçdaroğlu, "KHK ile görevlerine son verilenler hiç kimse merak etmesin. Yargı kararları yoksa 1 hafta içinde tamamını görevlere iade edeceğiz. Hiç kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz" diye konuştu.

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ KHK
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